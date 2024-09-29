高雄男疑酒後求歡被拒！遭女子持刀刺傷大腿　雙方怒嗆互提告傷害

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28日深夜11時許，高雄市三民區建國三路某大樓，發生持刀衝突事件，43歲的阮姓男子大腿受傷流血，他向警方供稱，遭37歲的潘姓女性友人持水果刀刺傷，警消緊急將其送往大同醫院治療，所幸無生命危險。警方初步了解，疑似是阮男向潘女求歡遭拒，雙方爆發肢體衝突導致。據了解，阮男與潘女並非情侶關係，28日晚間，阮男到潘女的租屋處聚會喝酒，向女方求歡遭拒，雙方進而發生口角和肢體衝突，潘女為抵抗阮男持水果刀揮舞，不慎劃傷阮男大腿。阮男堅稱是遭潘女故意刺傷，潘女表示，是雙方搶水果刀過程中，不小心劃傷對方。最後阮男受傷流血跑下樓，大樓保全見狀隨即報警。警方指出，阮男大腿遭刀刺傷，所幸經送往大同醫院治療無大礙；潘女則是頸部、右手有輕微擦傷，目前雙方互提告傷害，訊後2人被依傷害罪現行犯，移送高雄地檢署偵辦，詳細案情還需再釐清。