山陀兒颱風不好惹！鄭明典：注意「東北季風共伴」　北東強風豪雨

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）對台灣的威脅真的很大，不僅要嚴防颱風本身帶來的風雨外，前中央氣象局局長鄭明典也提醒，山陀兒颱風後續可能和東北季風產生「共伴效應」，替北台灣、東北部帶來更多的雨勢。
🟡共伴效應是什麼？
颱風的共伴效應主要是和「東北季風」相互搭配，且秋冬的颱風較容易出現，由於颱風是「逆時針旋轉」的系統，當颱風從台灣南部通過，或颱風從台灣東側往東北移動時，逆時針的環流就會搭上東北季風的順風車，導致更多水氣出現，因此共伴效應常替大台北、基隆、宜蘭這些迎風面地區，帶來異常多的雨量。
回到本次的山陀兒颱風，鄭明典分享，共伴效應還有另一個角度，就是「冷高壓」，颱風不喜歡冷高壓，冷高壓前方高層都會伴隨槽線，這是中緯度天氣系統的特徵，所以，當颱風較強，高層槽線的導引氣流就會導引它的路徑，通常會大角度轉北，當颱風較弱，低層導引氣流當家，颱風受低層風場導引，就會持續往西或轉西南。
對應到山陀兒颱風狀況，颱風遠離台灣時會出現大角度轉北，原因就是「冷高壓接近」，這樣的路徑其實也預告，東北季風共伴情況很可能發生，不過這次冷高壓有點偏弱，共伴效應可能不特別明顯，但是有多樣共伴效應的條件符合，應該還是會有共伴效應的雨型特徵出現。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也說明，山陀兒颱風路徑會「加速北上」，「北方的高空槽線」扮演很重要的角色，在氣象上，槽線會拉動颱風往特定方向移動，目前看來，北方槽線可能會在週二（10/1）左右建立，但若建立的情況不夠強，拉動的力道不夠，山陀兒颱風就有可能在台灣東側停留更久，風雨自然也會拉長。
此外，東北季風預估在週四、週五增強，如果山陀兒颱風近期在台灣南側逗留太久，導致原本預估週四上午颱風北上加速遠離的時間被拖延，那颱風和東北季風真的有可能搭上線，在台灣北部近海出現共伴效應，屆時北部、東半部就要特別留意天氣了，中央氣象署也會持續觀察，請民眾做好防颱準備。
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颱風的共伴效應主要是和「東北季風」相互搭配，且秋冬的颱風較容易出現，由於颱風是「逆時針旋轉」的系統，當颱風從台灣南部通過，或颱風從台灣東側往東北移動時，逆時針的環流就會搭上東北季風的順風車，導致更多水氣出現，因此共伴效應常替大台北、基隆、宜蘭這些迎風面地區，帶來異常多的雨量。
回到本次的山陀兒颱風，鄭明典分享，共伴效應還有另一個角度，就是「冷高壓」，颱風不喜歡冷高壓，冷高壓前方高層都會伴隨槽線，這是中緯度天氣系統的特徵，所以，當颱風較強，高層槽線的導引氣流就會導引它的路徑，通常會大角度轉北，當颱風較弱，低層導引氣流當家，颱風受低層風場導引，就會持續往西或轉西南。
對應到山陀兒颱風狀況，颱風遠離台灣時會出現大角度轉北，原因就是「冷高壓接近」，這樣的路徑其實也預告，東北季風共伴情況很可能發生，不過這次冷高壓有點偏弱，共伴效應可能不特別明顯，但是有多樣共伴效應的條件符合，應該還是會有共伴效應的雨型特徵出現。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也說明，山陀兒颱風路徑會「加速北上」，「北方的高空槽線」扮演很重要的角色，在氣象上，槽線會拉動颱風往特定方向移動，目前看來，北方槽線可能會在週二（10/1）左右建立，但若建立的情況不夠強，拉動的力道不夠，山陀兒颱風就有可能在台灣東側停留更久，風雨自然也會拉長。
此外，東北季風預估在週四、週五增強，如果山陀兒颱風近期在台灣南側逗留太久，導致原本預估週四上午颱風北上加速遠離的時間被拖延，那颱風和東北季風真的有可能搭上線，在台灣北部近海出現共伴效應，屆時北部、東半部就要特別留意天氣了，中央氣象署也會持續觀察，請民眾做好防颱準備。
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