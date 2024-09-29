山陀兒颱風不好惹！鄭明典：注意「東北季風共伴」　北東強風豪雨

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▲前中央氣象局局長鄭明典說明，本次山陀兒颱風，應該還是會有共伴效應的雨型特徵出現。（圖／鄭明典臉書）

▲山陀兒颱風今明兩天持續靠近台灣，週二到週三各地降雨最為劇烈。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）對台灣的威脅真的很大，不僅要嚴防颱風本身帶來的風雨外，前中央氣象局局長鄭明典也提醒，，替北台灣、東北部帶來更多的雨勢。颱風的共伴效應主要是和「東北季風」相互搭配，且秋冬的颱風較容易出現，，導致更多水氣出現，因此共伴效應常替大台北、基隆、宜蘭這些迎風面地區，帶來異常多的雨量。回到本次的山陀兒颱風，鄭明典分享，共伴效應還有另一個角度，就是「冷高壓」，颱風不喜歡冷高壓，冷高壓前方高層都會伴隨槽線，這是中緯度天氣系統的特徵，所以，，當颱風較弱，低層導引氣流當家，颱風受低層風場導引，就會持續往西或轉西南。對應到山陀兒颱風狀況，，不過這次冷高壓有點偏弱，共伴效應可能不特別明顯，但是有多樣共伴效應的條件符合，應該還是會有共伴效應的雨型特徵出現。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也說明，山陀兒颱風路徑會「加速北上」，，目前看來，北方槽線可能會在週二（10/1）左右建立，但若，風雨自然也會拉長。此外，東北季風預估在週四、週五增強，，在台灣北部近海出現共伴效應，屆時北部、東半部就要特別留意天氣了，中央氣象署也會持續觀察，請民眾做好防颱準備。