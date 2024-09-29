西門町炸彈蔥油餅攤車起火！路過民眾嚇呆　員警急搬滅火器撲滅

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▲28日下午，台北市西門町商圈，賣炸彈蔥油餅的流動攤車，疑因加熱煎台過熱，攤車冒煙不慎起火，警方隨即用滅火器撲滅，所幸無造成人員傷亡。（圖／翻攝畫面）

28日下午5時許，台北市西門町商圈，一處販售炸彈蔥油餅的流動攤販攤車，疑似因加熱煎台過熱，攤車冒煙不慎起火，路過民眾都嚇呆，警方獲報後趕抵，隨即用滅火器撲滅火勢，所幸無造成人員傷亡，但該攤販於道路上違規設攤，警方也《依道路交通管理處罰條例》第82條制單舉發並查扣攤車。據了解，64歲的攤商龔姓男子，在西門町商圈漢中街上擺攤，販售炸彈蔥油餅，28日傍晚，攤車疑煎台過熱起火，龔姓男子嚇得不知所措，所幸警方獲報後趕抵，立即前往遊客中心借用滅火器，再赴現場將火勢撲滅，警方指出，龔姓男子於道路上違規設攤，依《依道路交通管理處罰條例》第82條制單舉發並扣攤，而經統計，本所於八月迄今，已取締違規攤販128件，並扣攤21件。萬華分局呼籲，為保障用路人交通安全，請務必遵守法令，切勿在道路上違法設攤妨害交通，並影響市容整潔及交通安全。