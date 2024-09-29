威京7人捐30萬給民眾黨　鄭運鵬分析6點：柯文哲自以為聰明

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京華城弊案持續延燒，網紅四叉貓再爆料，約談名單中有8人曾捐30萬政治獻金給民眾黨，更有7人與威京集團相關。對此，前立委鄭運鵬今（29）日分析6點，並判斷如果柯文哲知情，大概是以為民眾黨沒錢為名義，也自作聰明地請他們捐給政黨，這樣就不算貪污。檢廉偵辦京華城案，北院昨晚召開羈押庭，裁定前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌收賄、行賄，罪嫌重大，羈押禁見，全案已有柯文哲等7名被告羈押。四叉貓則爆料，約談名單中8位曾捐款30萬政治獻金給民眾黨。對此，鄭運鵬在臉書分析6點，他說，沈慶京本身曾經是中國國民黨的中常委，不是民眾黨支持者，為了京華城翻身必須攀附柯文哲，這是合理的商業選擇，但不是政治選擇。接著，鄭運鵬說，沈慶京在集團內的人事安排，用了不少文官退休人士，台灣到目前能做到高階文官退休的人，當年大多加入過中國國民黨，這是時代因素，所以這些人也不可能是民眾黨支持者，待過台北市政府的高階文官，大部分也不喜歡柯文哲。第三，鄭運鵬說，在京華城相關會議前後，這些幹部不約而同、甚至金額相同來贊助民眾黨，不可能是時間剛剛好的自發性行為，甚至也不會是自己口袋拿錢出來，應該是背後有個指揮系統。鄭運鵬提到，如果有個指揮系統，那麽30萬的金額只是法律能夠報稅的上限，他判斷金額不止如此，那段時間應該有透過親朋好友們的名義贊助，當作是指揮系統給人頭們的順水人情讓他們用來抵稅，檢察官查得出來。第五，鄭運鵬說，為什麼是贊助民眾黨，而不是直接給柯文哲？他判斷如果柯文哲知情，大概他是以民眾黨沒錢為名義，也自作聰明地請他們捐給政黨（不是個人），這樣就不算貪污，「如果柯文哲不知情，那捐給民眾黨幹嘛？不知情是說不過去的」。最後，鄭運鵬諷刺，柯文哲雖然沒出過社會，只是自以為很聰明，但是媒體人和司法體系也不會比較笨。