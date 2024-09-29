林佳龍茶敘10國記者談中俄邪惡軸心　報導登以色列報紙頭版

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外交部長林佳龍本月10日與來自北美、歐洲、亞太、中東等10國11位記者茶敘，說明台灣總統大選後兩岸的「新常態」、印太地區面臨威權主義擴張威脅等議題，其中以色列「耶路撒冷郵報」更在頭版引述林佳龍談話指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓透過上海合作組織、金磚國家及全球南方等機制強化合作，形成所謂「邪惡軸心」（Axis of Evil），將威脅民主國家。林佳龍與外媒茶敘時，首先呼籲全球民主國家團結對抗威權主義，以色列「耶路撒冷郵報」引述林佳龍說法報導，中國、俄羅斯、伊朗和北韓透過上海合作組織、金磚國家及全球南方等機制強化合作，形成所謂「邪惡軸心」，或被稱為「威權集團」（CRINK）。報導指，正因全球民主國家都面臨相似威脅，所以台灣並不孤單，可透過與各國日益緊密的經貿合作關係，以「價值外交」向理念相近國家提供更多支持。有關中國武力犯台及台灣自我防衛，「葡萄牙新聞社」報導林佳龍談話表示，中國對台灣任何可能的隔離、封鎖甚至入侵，均將影響全球航運，台灣正持續強化防禦靱性。時值第79屆聯合國大會開議，林佳龍也提到台灣的國際參與問題。美國「紐約太陽報」社論及「真實之聲」專文均引用林部長論述指出，台灣參與聯合國的困境始自中國刻意扭曲聯大第2758號決議，該決議僅承認中國在聯合國的代表權，並未提及台灣或涉及台灣國際地位，如今持有台灣護照的人仍無法進入紐約聯合國總部，林部長並呼籲本屆聯合國大會重新審視台灣的訴求。外交部表示，林佳龍茶敘談話內容至今已陸續獲刊於以色列「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）、美國「世界觀電視台」（Worldview Television）、「紐約太陽報」（The New York Sun）、「真實之聲」（Real America’s Voice）、加拿大「全國媒體觀察」（National Newswatch）、「澳洲人報」（The Australian）、「葡萄牙新聞社」（Lusa）、奧地利「新聞報」（Die Presse）及波蘭「共和報」（Rzeczpospolita）等。