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把球還給大谷翔平！日企業家砸下近4千萬　競標「50轟全壘打球」

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，達成「50轟、50盜」里程碑的第50號全壘打，被球迷撿走後放上拍賣網競標，如今有日本企業家出資近4千萬新台幣競標，希望把球還給大谷翔平本人。（圖／NOWnews資料照）
▲洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，達成「50轟、50盜」里程碑的第50號全壘打，被球迷撿走後放上拍賣網競標，如今有日本企業家出資近4千萬新台幣競標，希望把球還給大谷翔平本人。（圖／NOWnews資料照）
把球還給大谷翔平！美職洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季成為歷史上首位達成「50轟、50盜」的球員，不過第50轟的全壘打球被一位男球迷搶走，並且沒有和道奇球團達成共識，被放上Goldin拍賣官網開放競標。日本媒體今（29）日報導指出，有名日本企業家已砸下120萬美元（約新台幣3790萬8000元）參與競標，目標希望「把球還給大谷翔平」。

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大谷50轟球遭拍賣　價格一路狂飆

大谷翔平在20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，其中包含個人的本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄，該顆球意義非凡，外媒預估價格可達100萬美元（約合3200萬元新台幣）。

然而，接下這顆球的球迷，並沒有和道奇對達成共識，大谷翔平的50轟紀念球在昨（28）日被放上美國拍賣網站《Goldin》拍賣，起標價為50萬美元（約1,600萬元新台幣）、直購價450萬美元（約1.4億元新台幣），目前價格一路狂漲，來到120萬美元。

日企業家盼物歸原主　砸千萬搶球

根據日本媒體《日刊體育》報導，日本一名企業家田中裕輔，昨（28）日在社群平台X上發文，表示自己也參與了大谷翔平50轟紀念球的拍賣，目前已經2度出價，最高金額來到120萬美元（約合3,790萬元新台幣），若包含拍賣手續費等金額，總花費將會超越4,000萬元新台幣。

田中裕輔在發文中解釋道，大谷翔平優異的表現帶給他很多感動，但看到這顆充滿紀念意義的球，沒辦法回到大谷翔平的身邊，感到相當難過。雖然大谷翔平本人沒有提出這樣的意願，但田中裕輔還是希望能讓這顆球物歸原主，因此選擇投入競標。


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