把球還給大谷翔平！日企業家砸下近4千萬　競標「50轟全壘打球」

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把球還給大谷翔平！美職洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季成為歷史上首位達成「50轟、50盜」的球員，不過第50轟的全壘打球被一位男球迷搶走，並且沒有和道奇球團達成共識，被放上Goldin拍賣官網開放競標。大谷翔平在20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，其中包含個人的本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄，該顆球意義非凡，外媒預估價格可達100萬美元（約合3200萬元新台幣）。然而，接下這顆球的球迷，並沒有和道奇對達成共識，，若包含拍賣手續費等金額，總花費將會超越4,000萬元新台幣。田中裕輔在發文中解釋道，大谷翔平優異的表現帶給他很多感動，