戴資穎怕哭太傷心不想有引退賽　退休後計畫先休息一段時間沉澱

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台灣羽球名將戴資穎今（29）日出席中華電信的「擁戴精彩 繼往開來」粉絲見面會，她在此被問到未來結束生涯的方式時透露「自己可能不會想有引退賽 」，在放下手中的球拍之後，應該會先休息一陣子，然後再決定未來。之前羽球男雙奧運金牌得主李洋在台北公開賽後舉辦引退儀式，溫馨感人，與搭檔王齊麟一起和球迷們告別「麟洋配」。而作為台灣羽球的指標性人物之一，戴資穎是否會有引退儀式，是不少人關注的話題。戴資穎今天在中華電信的「擁戴精彩 繼往開來」粉絲見面會上表示，自己應該「不會想有引退賽」，畢竟在這場見面會上她就哭得這麼傷心了，如果辦引退賽可能會哭到說不出話。在今天這一場粉絲見面會上，不少戴資穎的多年粉絲都有出席，小戴表示他們多年不離不棄的支持是自己征戰賽場的動力。也說雖然可能沒打算辦引退儀式，但也會用不同的方式陪伴大家。至於未來的下一步會怎麼走？戴資穎目前沒有明確答案，就和過去一樣，她確定會先休息一段時間，好好休息一下，之後再來想自己想做的事。