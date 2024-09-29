F1台中／亞洲唯一主辦城市！為何選台中？　2優勢比肩世界級城市

戴資穎怕哭太傷心不想有引退賽　退休後計畫先休息一段時間沉澱

記者黃建霖/綜合報導

▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝）
台灣羽球名將戴資穎今（29）日出席中華電信的「擁戴精彩 繼往開來」粉絲見面會，她在此被問到未來結束生涯的方式時透露「自己可能不會想有引退賽 」，在放下手中的球拍之後，應該會先休息一陣子，然後再決定未來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴資穎可能不會辦引退儀式

之前羽球男雙奧運金牌得主李洋在台北公開賽後舉辦引退儀式，溫馨感人，與搭檔王齊麟一起和球迷們告別「麟洋配」。而作為台灣羽球的指標性人物之一，戴資穎是否會有引退儀式，是不少人關注的話題。

戴資穎今天在中華電信的「擁戴精彩 繼往開來」粉絲見面會上表示，自己應該「不會想有引退賽」，畢竟在這場見面會上她就哭得這麼傷心了，如果辦引退賽可能會哭到說不出話。

戴資穎下一步？本人先休息一陣子

在今天這一場粉絲見面會上，不少戴資穎的多年粉絲都有出席，小戴表示他們多年不離不棄的支持是自己征戰賽場的動力。也說雖然可能沒打算辦引退儀式，但也會用不同的方式陪伴大家。

至於未來的下一步會怎麼走？戴資穎目前沒有明確答案，就和過去一樣，她確定會先休息一段時間，好好休息一下，之後再來想自己想做的事。

戴資穎球迷看過來！小戴29日攜手中華電信　舉辦台北粉絲見面會

戴資穎世界排名跌到第5！被中國女將王祉怡超越　發文自我勉勵

中國公開賽／戴資穎惜敗止32強！獲勝的丹麥女將感嘆：終於辦到了

戴資穎中國公開賽落敗！見戴爸傳的訊息落淚　感性發文：謝謝老爸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生