收賄路線圖明朗？林延鳳：民眾黨公職恐淪柯文哲政治陪葬品

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檢廉調查京華城案查出柯文哲競總財務長李文宗、威京子公司鼎越開發的前董座朱亞虎涉嫌行、收賄罪，並雙雙收押禁見。民進黨台北市議員林延鳳今（29）日強調，京華城相關金流破口朱亞虎已經認罪現形，「收賄路線圖已漸顯明朗」，呼籲民眾黨公職應說明自己到底對這些「不義之財」是否知情，否則「全黨將成柯文哲政治生命墳墓的陪葬品」。林延鳳表示，柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎坦承行賄，代表京華城案的金流破口已現形，由於京華城相關人等被發現曾捐款至民眾黨庫，時間點與「應曉薇便當會」等關鍵時間相近，受賄的對價性關係令人質疑，這把火也將繼續燒到民眾黨。林延鳳認為，過去外界關注焦點都放在亂帳案發生的競辦或木可公司，但如今被發現黨庫恐怕也有金流流入，除了民眾黨高層幹部應該交代清楚，民眾黨現任黨公職也應對外說明，究竟當年大家知不知道這筆錢可能是源自於圖利京華城的「不義之財」？如果被證明與圖利有對價關係要如何處置？是否向社會道歉？林延鳳強調，若民眾黨無法有令大眾信服的處置，「全黨將成柯文哲政治生命墳墓的陪葬品」。