山陀兒颱風路徑大轉彎！專家估「登陸恆春」　4地猛烈風雨躲不掉

中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）從今（29）日上午開始，強度不斷提升之外，整體路徑也持續往西向台灣靠近，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒最新路徑會在「巴士海峽大轉彎、登陸恆春、再沿著東海岸北上」，未來30小時將會是路徑關鍵期。
山陀兒在今天上午11時增強為中度颱風，中央氣象署已發布「海上警報」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象署最新預測，山陀兒路徑情勢有一點變化，首先是「路徑再西修」，山陀兒颱風週二會從巴士海峽大轉彎，隨後登陸恆春，再沿著東海岸北上。
此外，山陀兒颱風的路徑「還有再西修的空間」，只要越往西走，影響時間會拉更長，目前至少延後到週四（10/3）下午。颱風影響期間、「宜花東、北海岸、台北東側、恆春」劇烈雨勢及強勁風勢躲不掉；中南部地區也會有強風，但雨勢大小需視颱風路徑而定，走西岸跟走東岸雨勢差異會非常大。
針對山陀兒颱風路徑，氣象署簡任技正伍婉華也說明，由於太平洋高壓有增強、西伸，因此山陀兒颱風路徑才會越來越靠近台灣，今明兩天，山陀兒持續往西北移動，週二會開始北轉，屆時如果「北轉時間較晚」，颱風中心就有可能登陸，除了屏東、台東機率較高之外，甚至有模式預估颱風「走到台灣西南側，才從高雄登陸」，但目前仍預估，山陀兒週三起一路貼著台灣北上，並在週四逐漸遠離台灣。
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此外，山陀兒颱風的路徑「還有再西修的空間」，只要越往西走，影響時間會拉更長，目前至少延後到週四（10/3）下午。颱風影響期間、「宜花東、北海岸、台北東側、恆春」劇烈雨勢及強勁風勢躲不掉；中南部地區也會有強風，但雨勢大小需視颱風路徑而定，走西岸跟走東岸雨勢差異會非常大。
針對山陀兒颱風路徑，氣象署簡任技正伍婉華也說明，由於太平洋高壓有增強、西伸，因此山陀兒颱風路徑才會越來越靠近台灣，今明兩天，山陀兒持續往西北移動，週二會開始北轉，屆時如果「北轉時間較晚」，颱風中心就有可能登陸，除了屏東、台東機率較高之外，甚至有模式預估颱風「走到台灣西南側，才從高雄登陸」，但目前仍預估，山陀兒週三起一路貼著台灣北上，並在週四逐漸遠離台灣。
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