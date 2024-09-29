Jennie被說像小惡魔「酷洛米」她秒反駁：才不是！我是大耳狗

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲認為Jennie像三麗鷗角色「酷洛米」。（圖／酷洛米 X、Jennie IG）

▲Jennie反駁自己不像「酷洛米」，自認更像另一個角色「大耳狗」。（圖／大耳狗 X、Jennie IG）

▲私下的Jennie個性和舞台上霸氣的她很不同，是個害羞內向、情緒豐富的人。（圖／Jennie IG）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，在舞台上霸氣十足，無論是台風還是表情管理，舉手投足間都帶著女王般的氣勢，然而私底下的她其實是個個性害羞的軟萌少女，喜歡可愛的東西。最近有粉絲和她說，覺得她好像三麗鷗角色中的「酷洛米」，沒想到她立馬轉頭抗議：「才不是！我是大耳狗！」由於「酷洛米」在三麗鷗角色中，有著小惡魔般、充滿傲氣的反派形象，尤其黑色系的甜酷風格，讓粉絲認為和Jennie不謀而合，至於「大耳狗」就如同他軟綿綿的外表，是個性乖巧、非常和人相處、和藹可親的乖乖牌代表，因此Jennie堅持自己是大耳狗，讓粉絲們都笑翻。不同於Jennie的舞台形象，私下的她個性害羞，在綜藝節目上就能看出她可愛的一面，還曾說過自己連電話點餐都不太敢，是個很內向的人，但站上舞台就會變不同人，因為音樂是她熱愛的事業和夢想。Jennie也非常感性愛哭，先前BLACKPINK登上美國Coachella音樂節後，一下來她就情緒湧上，和Lisa、Rosé哭成一片，反而是隊裡乍看之下最柔弱的大姐Jisoo是最鋼鐵心的，看著哭翻的隊友，還一直問說：「妳們沒有要合照的話，我要先去換衣服囉！」BLACKPINK跟YG的個人合約到期後，成員們紛紛另尋出路，Jennie日前宣布了加盟美國大型唱片公司「哥倫比亞唱片（Columbia Records）」的消息，還透露即將在10月SOLO回歸，令粉絲們期待不已。