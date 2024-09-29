捍衛行人絕不寬貸　中市府祭鐵腕「無限期公車大執法」

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台中市近日發生公車或大客車肇事交通事故，台中市政府警察局為維護市民朋友的行走安全，啟動「公車大執法」專案勤務，重點是加強公車駕駛違規行為取締，包括超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等。市長盧秀燕今（29）日再次前往台中市人潮及公車聚集的台中火車站前，視察台灣大道與建國路口交通執法概況，盼公車及大客車駕駛人員能更遵守交通規則及安全，即便「零星事故也不容許」，保障市民行的安全。盧秀燕表示，昨台中市成功舉辦亞洲唯一台灣第一的Red Bull Showrun賽車展演，成功的行銷城市，不過市府仍有最重要的任務，就是保障行人交通安全、加強交通指導。台中市一天公車運量高達8000班，但即使是零星事故也不容許，「每一個傷亡都是遺憾」。盧秀燕說，每一次車禍都會有肇事鑑定，資料是很完善且科學的，根據調查客運交通事故最多的行為因素包括未禮讓行人、闖紅燈、任意變換車道以及超速，公車大執法會以這幾種經常發生事故的態樣特別落實執法，呼籲公車在行駛時能夠確實落實做到相關交通法規。她特別強調，雖一天8000班的公車還是會有零星事故，絕大部分的公車司機仍是兢兢業業在執行疏運任務並且保障市民安全，此次動員人力、物力進行大執法，目的就是保障行人安全，將事故傷害降到最低。此外，盧秀燕也前往慰勉執勤員警及民力辛勞，贈送慰勞品並鞠躬致謝所有同仁宣導交通安全，在悶熱的天氣下盡心盡力執法。並視察同時在路邊看到機車確實禮讓行人，大讚市民行車素質越加提升。她也拜託所有市民及搭乘公車的乘客，幫忙緊盯公車及大客車駕駛行為，只要車輛有不停讓行人、超速、闖紅燈、任意變換車道等違規，請協助蒐證舉報。警察局表示，經警察局統計9月25日至27日約有2萬班次公車，自啟動公車大執法後計取締公車違規22件，以闖紅燈及未依規定使用方向燈較多，顯示大部分公車駕駛還是會遵守交通規則，唯仍有少部分違規不守法。但公車駕駛習慣影響市民安全甚鉅，所以對於公車駕駛人員的教育非常重要，市府相關單位針對是類人員辦理交通安全教育講習，更要在今年底前完成全市約1400台公車行車安全輔助系統的裝備，強力維護市民安全。警察局說，市民安全至為重要，因此盧市長要求警察局對公車安全「無限期大執法」，今日10時至12時警察局於台中市規劃14處同步執行「公車大執法」專案勤務，鎖定違規高風險區域，針對公車駕駛違規行為加強取締，直到台中的行車文化獲得市民認可、符合都市安全素質的要求。