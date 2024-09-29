中國網球公開賽／謝淑薇、王欣瑜不敵頭號種子　女雙首輪0：2出局

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2024年中國網球公開賽女雙首輪，我國名將謝淑薇這一站和中國大陸女將王欣瑜配合，但是首輪籤運不佳，遇到賽會頭號種子Gabriela Dabrowski／Erin Routliffe最終以直落二落敗，無緣晉級女雙16強。在之前的美國網球公開賽，謝淑薇在混雙項目和波蘭好手Jan Zielinski打進到8強，女雙則是意外與比利時搭檔Elise Mertens在首輪就出局，結束了今年賽季的四大滿貫賽之旅。今天在中國網球公開賽，謝淑薇和中國小將王欣瑜再度合拍，兩人曾在2023年的法網女雙捧起冠軍獎盃，不過這一次在中網賽的表現不佳，布達激戰兩局後以5：7、2：6不敵Dabrowski／Routliffe。接下來謝淑薇的重心應該會擺在備戰11月的WTA年終總決賽，她和Mertens組已正式獲得門票，兩人過去在2021年就曾參賽，最終奪下亞軍，本屆入選也將再次挑戰奪冠。