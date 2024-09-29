葉珂閨密分手10年被問「情斷馮紹峰原因」意外爆料：他準備二婚

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▲孫心婭開啟直播與粉絲聊天時，「偷爆料」表示馮紹峰可能也要二婚，雖然讓不少粉絲猜測男方是否會與趙麗穎再續前緣，但更多人忍不住狂罵孫心婭就是來「蹭熱度」而已。（圖／張貳緱 微博）

▲趙麗穎（左）與馮紹峰（右）和平分手依然共同陪伴孩子成長，女方也時常被拍到去馮紹峰家中接孩子。（圖／趙麗穎 微博）

▲趙麗穎（左）和馮紹峰（右）定情作為古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝微博）

中國一線男星黃曉明與女星Angelababy離婚2年後，近日高調官宣，認愛新女友網紅葉珂，消息一出直接屠了微博熱搜榜，討論度居高不下，而自爆自己是兩人媒人的女星孫心婭，也備受關注。雖然孫心婭的影視作品並不多，但在2015年時與資深演員馮紹峰的戀情卻曾紅極一時。近日，孫心婭在直播時被問到與馮紹峰當年的戀情時，她竟意外爆料男方可能要二婚，此言一出也掀起不小的熱議。日前，孫心婭開啟直播與粉絲互動、聊天，被問到當年與馮紹峰的離婚原因時，她也無奈嘆息，表示這些事情都過去10年，都是「陳年老瓜」了，似乎相當不解為何大家還有興趣聽。不過她話鋒一轉突然提到馮紹峰與前妻趙麗穎結婚又離婚一事，還藉機「偷爆料」表示馮紹峰可能也要二婚了，瞬間引起外界的討論與猜測。馮紹峰自2021年離婚以來，僅與趙麗穎傳出復合的謠言，並未有過其他緋聞，如今孫心婭語出驚人，也讓外界紛紛猜測兩人是否會再續前緣。不過這番言論也被不少趙麗穎、馮紹峰粉絲的粉絲罵翻，除了考量到女方果斷、不吃回頭草的性格外，不少鄉民也忍不住出言指責從黃曉明戀情到現在，孫心婭根本只是想逮住機會「蹭熱度」、刷存在感。趙麗穎與馮紹峰兩人早在電影《西遊記：女兒國》中合作過，後來又共同出演熱播古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》並傳出緋聞，同年年底宣布結婚，愛子「想想」於隔年誕生。可惜這段婚姻僅維持2年多，就因雙方工作聚少離多而結束。不過，和平分手的兩人依然共同陪伴孩子成長，趙麗穎時常被拍到去男方家中接孩子，也因此不斷傳出人復合的消息，不過雙方對此都未曾做出回應。