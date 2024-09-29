籃籃全身上下都變了！可愛、呆萌消失殆盡　　粉絲直言：認不出來

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▲籃籃為球隊主題日嘗試新造型，風格中性、酷帥。（圖／籃籃IG）

▲▼裝酷的籃籃一秒破功，接連擺出甜美少女會有的POSE。（圖／籃籃IG）

「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉、天然呆又慧黠的性格，除了是球場上的萬人迷，主持多個綜藝節目的她，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員，被視為業界的榜樣。籃籃昨（28）日分享一組全新造型的照片，以往深植人心的可愛風格消失，粉絲直言：「認不出來！」樂天桃猿昨天舉辦2024年度「辣酷甜趴」，呼應主題，籃籃上場前在IG釋出穿搭照，只見她戴惡魔角毛帽，穿細肩帶小洋裝，露出白皙肩頸、鎖骨線條，下擺有蕾絲滾邊的垂墜式雪紡紗，搭配仿舊牛仔褲，十足街頭風，完全從「甜妹」變成「酷妹」，拋棄過去呆萌、俏皮的模樣。不過籃籃裝帥的狀態似乎維持不了多久，後兩張照片又做出嘟嘴、眨眼等動作，貼文一發布，粉絲議論紛紛：「妳甜美的笑容呢」、「籃隊長好酷」、「好帥的藍藍」、「好有MV感」、「姐姐踩我」、「這樣看認不出來！」吸引近2萬人按讚。籃籃先前在IG開放提問，有粉絲好奇未來是否有可能擔任節目的主Key，籃籃表示，恩師胡瓜曾經告訴她作為綠葉能力非常強，可以再往上爬，而當主持人要學習的範圍太廣、太多，如知識、節奏和效果，一路以來待在瓜哥身邊，籃籃說，自己成長的速度很快。籃籃直言：「不僅是老大（胡瓜），還有城哥、乃哥、玉琳哥、浩哥、翔哥，每個禮拜跟這些人錄影，每次都是學習，希望可以趕快跟上這些大哥們的腳步，目前狂吸、猛吸他們的東西，已經慢慢挑戰這件事了！（指拉主Key）」