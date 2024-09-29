李文宗朱亞虎遭羈押禁見　周偉航揭「關鍵人物」被裁定含意

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京華城弊案持續延燒，時任柯文哲競總財務長的李文宗、前鼎越公司董事長兼時任台北市兵役局長朱亞虎28日深夜遭裁定羈押禁見。對此，政治評論員周偉航今（29）日直言，這個局看來就是，威京集團主席沈慶京叫朱亞虎去搞定分錢的事，然後李文宗是柯文哲這邊的對口。台北地檢署、廉政署追查京華城弊案，27日發動搜索並約談16人，其中京華城主席沈慶京的心腹朱亞虎、李文宗28日遭羈押禁見。對此，周偉航在臉書指出，李文宗、朱亞虎押了，前者收賄，後者行賄，這個局看來就是，沈慶京叫朱亞虎去搞定分錢的事，然後李文宗是柯文哲這邊的對口。周偉航進一步說，加上其他近期浮出的新涉案人多半有捐錢給民眾黨，這可能代表有一部分的賄金是走化整為零的政治獻金模式。周偉航提到，民眾黨和小草可能會「盧小」說，幫人辦事，然後他收政治獻金，一切合法，但建議先去看一下，幫人辦事但沒收到政治獻金的時代力量前主席徐永明判幾年。