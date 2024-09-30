唐綺陽星座運勢週報／天秤注意健康問題　天蠍感情多約會能升溫

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【唐綺陽星座運勢週報9/30-10/6】星象影響：木星停滯雙子、風象能量強、金天對分本週木星依然停滯在雙子，交通、教育、媒體狀況明顯浮現，小心發言易有口舌事端的爭議。加上太陽在天秤，風象能量強，需表達立場、選邊站表態，火星四分相，內心不被理解而感到不舒服。金天對分，金融理財有動盪，眾人關注自身投資及理財規劃。12星座個別運勢：金牛：時機未到、工作難推動；感情上雙方都固執獅子：易起口角可先自省；感情可傾聽他人建議天秤：注意健康及消化道問題；感情靠直覺用真心面對射手：別太挑剔庸人自擾；感情上可檢視個性問題牡羊：長官長輩意見多；感情避免太我行我素巨蟹：工作適合請求自己人協助；感情可從朋友做起魔羯：工作宜擔任支援幫手；感情易散發同情心水瓶：先應和、被動優於主動；感情有停滯現象需磨合雙子：工作按步就班很順利；感情適合多增添趣味處女：事業上把握轉折契機；感情可能有重大決定天蠍：適合談合作有不錯的機會；感情多約會能升溫雙魚：事業迎來收穫期；感情多下點資本更加分