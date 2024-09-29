武陵農場奶味金萱糖　隔海驚艷日本人味蕾！台灣遊客更愛這限量品

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▲武陵農場自製的金萱茶糖，獨特的牛奶香氣讓日本民眾一入口即感到驚艷。（圖／武陵農場提供，2024.09.29）

並列台灣高山知名農場的武陵農場與清境農場，日前以「慢旅行」為主題參加日本最大型旅展「Tourism EXPO Japan」，現場分送農場自製的金萱茶糖，獨特牛奶香氣讓日本民眾驚艷不已，主動詢問購買方式，還有人一聽完推薦，立刻表示要購買來台機票，來一趟秋日高山農場之旅。遊客到武陵農場的兩大必買伴手禮，是農場自製的蘋果脆片與金萱茶糖，其中蘋果脆片以整顆成熟的蜜蘋果，連皮帶籽薄切成片，急速烘烤脫水成蘋果乾，有別於一般進口的果乾，吃得到新鮮甜蜜的滋味，由於是季節限定，經常被現場搶購一空，因此未在網路販售。至於四季都吃得到的金萱茶糖，包裝其貌不揚較少吸引初遊者目光，卻是熟客必買聖品，濃郁香氣往往吃一次就忘不了。武陵農場攜手退輔會及清境農場，26日起參加日本最大型旅展（Tourism EXPO Japan），以「慢旅行」為主題，向日本旅遊業者及民眾推廣台灣高山農場深度之旅。武陵農場指出，大部分日客旅遊足跡集中在台北、台中、台南及高雄等西部城市，但台灣有超過200座的3000公尺以上高山，尤其武陵農場和清境農場間的台8線、台14甲線風景優美，還能經過海拔3275公尺的台灣公路最高點武嶺，因此向日本遊客推薦台灣三大高山農場4天3夜小旅行，充分體驗當地自然人文之美、徹底放鬆身心靈，建議從台中出發，第一晚在清境農場住宿，之後走台14甲線經武嶺、合歡山，再轉台8線前往福壽山、武陵農場住宿，最後從宜蘭返回台北。農場介紹遊程的同時，請日本民眾試吃茶糖，由於日本人對醇厚的台灣烏龍茶較有印象，初次接觸有獨特牛奶香的金萱茶糖，不禁感到驚艷，紛紛詢問購買方式，工作人員趁機向日本遊客介紹農場的烏龍、金萱、武陵長紅茶及茶葉製品，甚至有日本遊客一聽完推薦，表示要立刻購買來台機票，來一趟美食高山之旅。