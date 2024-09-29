炸彈蔥油餅攤車起火！「西門地縛靈」還即興饒舌　詞被罵翻道歉了

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▲哈士奇今（29）日發文道歉。（圖／翻攝IG@rapper_husky）

昨（28）日下午5點多，台北市西門町商圈出現驚險事故，一個阿伯販售炸彈蔥油餅的攤車突然在鬧區起火，當時現場人來人往，一旁還有西門知名街頭藝人哈士奇在演出，沒想到這位歌手看到攤車起火，突然即興演出開始唱「炸彈蔥油餅，真的超級油」，畫面被民眾拍上網後瞬間引發眾怒，對此，哈士奇本人也發聲道歉了。昨（28）日下午5點多西門町一個販售炸彈蔥油餅的攤車，疑似在移動攤位的過程中，在人來人往的漢中街UNIQLO西門店前突然冒煙，火勢也開始冒出，現場遊客人潮相當多，因此阿伯也立刻開始想辦法滅火。此時一旁還有被封為的饒舌歌手哈士奇在現場演出，沒想到哈士奇看到阿伯的攤位起火時，先開口問旁人「他是賣什麼的阿」，隨後開始即興饒舌「炸彈蔥油餅，真的超級油的，所以不能用水，用了水阿會燒得越來越旺，他決定用奶茶，怎麼可能用那個去滅火，他真的用了奶茶可以滅火，炭燒奶茶」。隨後警方也到場拿滅火器協助阿伯滅火，哈士奇仍持續在一旁演出「大哥，滅了，沒事，不用緊張，警察拿了滅火器了」。完整過程被一旁民眾拍下放上網路後，立刻引爆大批謾罵聲浪，認為哈士奇在一旁不幫忙就算了，還拿火災當即興演出的梗，更有一部分遊客表示，也曾在經過西門時，被哈士奇拿來當即興演出的題材。針對本次風波，哈士奇也在今（29）日下午發文解釋，「昨日演出到一半，被警察追趕開單的攤販，突然到我演出場地附近，因為攤販匆忙的移動，油鍋濺起導致起了些火，引起了關注。還在演出的我，臨時發生這樣的插曲，沒有選擇中斷演出，我選擇了把事件融入了歌詞，讓群眾注意，以及提醒油鍋冒火，因為密度關係不宜用水，並把後續情況繼續演唱著。」哈士奇也坦言，「當下的我的確有更好的選擇，例如：幫忙疏散民眾，遠離攤販。但我選擇了繼續對圍觀群眾表演，讓演出持續進行沒有因為突發狀況而停止。什麼事情都有更好的選擇，正向的表達。這個事件發生後，所有的訊息與留言我都有看到，大家的批評與指責我都有收到了。無論是我的表演風格或是人格特質，我都有認真反省，希望自己可以成為更好的人。讓對我有期望的人感到失望，真的很抱歉，對不起。」