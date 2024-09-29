《媽媽朋友的兒子》丁海寅、庭沼珉床戲太慘　被韓網吐槽像鄉土劇

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▲丁海寅（左）說見到庭沼珉會有不好的想法。（圖／翻攝自Netflix）

丁海寅、庭沼珉主演的戲劇《媽媽朋友的兒子》即將進入完結倒數，兩位在劇中飾演青梅竹馬，最新劇情中終於向對方坦承心意開始交往，接著上演甜蜜床戲，但上週劇情停留在丁海寅向庭沼珉說出「待在妳身邊會有不好的想法」，庭沼珉則告訴他「你可以做」，第13集開頭就是兩人蓋棉被純聊天，被觀眾吐槽，「是什麼色情片嗎」、「好像鄉土劇啊」！丁海寅在劇中從小就暗戀庭沼珉，即便後來女方出國工作，甚至曾經和他人論及婚嫁，他都一直沒有勇氣將自己的心意說出口，直到近來他才鼓起勇氣告白，並給女方時間回應，後來庭沼珉也追到丁海寅工作的地方，兩人確認關係開始戀愛。只是開始戀愛後，丁海寅卻對女友忽冷忽熱，讓庭沼珉搞不清楚他的心意，丁海寅才說出，「待在妳身邊我會有不好的想法，我太緊張了。」庭沼珉則霸氣回應，「不好的行為，你也可以做。」接著兩人開始激吻，本週一開頭就是他們躺在床上露出肩膀，蓋棉被純聊天的畫面，被觀眾大吐槽非常不自然，而且很像90年代的鄉土劇，不唯美也不動人。後來丁海寅發現庭沼珉想出國學烹飪，又開始耍小孩子脾氣，兩人大吵一架後，丁海寅在工地出意外，庭沼珉衝到急診室對他說出「我愛你」，明明是感人的橋段，卻讓人一點也哭不出來，該劇也將在下週迎來完結篇。