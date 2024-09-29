台北射擊大獎賽／台灣首辦世界級賽事　中華隊奪13金6銀4銅寫歷史

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▲中華隊蔡育成主項10公尺空氣手槍，第1次在國際賽打25公尺快射手槍。（圖／射擊協會提供）

▲日本25公尺快射手槍奧運國手吉岡大，本職是警察。（圖／射擊協會提供）

▲中華台北林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍冠軍。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

▲剛獲得巴黎奧運定向飛靶銅牌的李孟遠 （中）一如預期的拿下台北國際射擊大獎賽。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

2024年台北國際射擊大獎賽今天（30日）圓滿落幕，這是台灣首次主辦世界層級的射擊大獎賽，來自10個國家、120名選手經8天激烈競爭，地主中華隊在15個項目拿下13金6銀4銅。今年巴黎奧運銅牌得主李孟遠拿下男子定向飛靶個人與團體金牌。2018年雅加達亞運金牌得主楊昆弼拿下不定向飛靶金牌。3屆奧運國手吳佳穎拿下女子10公尺空氣手槍個人與團體金牌，另25公尺手槍拿下個人銅牌。男子25公尺快射手槍與女子25公尺手槍資格賽都打12組，每組同樣打5發，但比賽方式不同。女子只有1個靶，1次射擊1發，7秒準備，3秒出手。男子同時打5個靶，而且必須連續射擊，資格賽時限從8秒、6秒到4秒，至於決賽一律要在4秒內完成。台灣受到場地與法規限制，專門訓練25公尺快射手槍的選手並不多。蔡育成主項10公尺空氣手槍，練習25公尺快射手槍的機會並不多，平常只能在家裡牆上畫5個靶，再進行意象訓練。第1次在國際賽參加25公尺快射手槍，而且和日本3名國家隊選手同場較勁，蔡育成說：「真的被上了一課。」蔡育成在高中受到同學影響接觸射擊，當時只是放學後的休閒活動，升上國立體育大學才正式成為選手，只是成績一直不如預期。今年升上大四後，蔡育成已開始認真思考未來之路，雖然很想同時練習空氣手槍與快射手槍，但在現實考量下恐怕不容易，他很無奈的說：「快射手槍1發子彈就要19元，每打1組100元就飛了。」日本這次派出16名手、步槍國家隊選手，一半以上來自警察或自衛隊。25公尺快射手槍3名選手都是現役警察，訓練場地與經費沒有負擔。38歲東京奧運國手吉岡大在資格賽排在2名隊友之後，但決賽第1組就射出5分滿分（男子每發射9.8分算1分，女子10.2分算1分），並一路領先至金牌戰，最後合計射下30分，以4分差距摘下金牌。台北大獎賽比賽場地桃園公西靶場獲得外籍選手好評，女子25公尺手槍金牌新加坡鄭琇鴻很羨慕台灣有這麼完善的靶場，未來有能力舉辦世界盃等更高層級的國際大賽。這也是台灣選手與教練的心聲，期待透過舉辦國際賽，帶動國內射擊的風氣。9/23女子10公尺空氣手槍 個人1金（吳佳穎）、團體1金（吳佳穎、余艾玟、劉恆妤）男子10公尺空氣手槍 團體1銀（張潞、林暐傑、蔡育成）2金1銀9/2410公尺空氣手槍混合 1金 （鄭晏晴、張潞）10公尺空氣步槍混合 1金 （宋諭婷、宋佳彥）男子不定向飛靶 個人1金（楊昆弼）、團體1銅（楊昆弼、陳貴鵬、莊浩珺）女子不定向飛靶 個人1金（劉宛渝）、1銅（林怡君）、團體1銀（林怡君、劉宛渝、葉美萱）4金1銀2銅9/25女子10公尺空氣步槍 個人1金（林穎欣）、1銅（宋諭婷）、團體1銀（林穎欣、宋諭婷、陳淇）不定向飛靶混合 1金（楊昆弼、劉宛渝）2金1銀1銅9/27女子25公尺手槍 個人1銀（田家榛）、1銅（吳佳穎）9/28女子50公尺步槍三姿 個人1銀（宋諭婷）女子定向飛靶 個人1金（羅芊雅）、1銀（宋云嘉）、團體1金（羅芊雅、宋云嘉、李亦秦）男子定向飛靶 個人1金（李孟遠）、團體1金（李孟遠、邱泓輔、張峯齊）