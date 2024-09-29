屏東東港迎王廟會！醉男當街毆打女友惹議　咆哮辱警遭壓制帶回

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▲29日凌晨，屏東一名鄭姓男子酒後在廟會現場痛毆女友，並當眾怒嗆辱罵員警，遭警方壓制並帶回管束。（圖／翻攝畫面）

屏東東港迎王熱鬧登場，吸引大批民眾前來參加，29日凌晨，一名鄭姓男子酒後在廟會現場痛毆女友，警方獲報到場，鄭男還不知收斂，竟當眾怒嗆辱罵員警，遭警方壓制並帶回管束。據了解，東港迎王是地方上民俗盛事，每3年舉辦1次，吸引大批遊客前往參與，今天凌晨，鄭男酒後於廟會現場，動手毆打吳姓女友，引起民眾關注，警方獲報到場，鄭男還大聲辱罵員警，被當場壓制逮捕，並帶回保護管束，鄭男脫序行為讓人搖頭，警方也將依法辦理。