屏東東港迎王廟會！醉男當街毆打女友惹議　咆哮辱警遭壓制帶回

屏東東港迎王熱鬧登場，吸引大批民眾前來參加，29日凌晨，一名鄭姓男子酒後在廟會現場痛毆女友，警方獲報到場，鄭男還不知收斂，竟當眾怒嗆辱罵員警，遭警方壓制並帶回管束。
據了解，東港迎王是地方上民俗盛事，每3年舉辦1次，吸引大批遊客前往參與，今天凌晨，鄭男酒後於廟會現場，動手毆打吳姓女友，引起民眾關注，警方獲報到場，鄭男還大聲辱罵員警，被當場壓制逮捕，並帶回保護管束，鄭男脫序行為讓人搖頭，警方也將依法辦理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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