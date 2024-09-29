蔡旻佑大馬開唱被求婚！張棟樑無預警衝上台　當眾扒衣畫面曝光

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▲張棟樑（右）作勢要脫掉蔡旻佑（左）的衣服，直接解開對方的領帶。（圖／何樂音樂提供）

▲蔡旻佑時隔數年回到馬來西亞開唱，熱情歌迷直接求婚喊「快點娶我！」（圖／何樂音樂提供）

創作歌手蔡旻佑出道邁入第18個年頭，近來在《披荊斬棘的哥哥4》節目中表現亮眼，高人氣的他28日在馬來西亞Zepp舉辦「就要和你在一起」演唱會，現場吸引滿場粉絲前來朝聖，還有熱情粉絲當眾求婚。而在演唱會上更有驚喜嘉賓登場，就是大馬凍齡男神張棟樑，2人在台上首度合唱〈當你孤單你會想起誰〉，當蔡旻佑唱到一半，準備要下台換衣服時，張棟樑還開玩笑，作勢在台上要解開他的領帶，惹得現場哈哈大笑。蔡旻佑這次為了呈現美好演出，近期密集開會練團，歌單設計絞盡腦汁編排。開場他穿上一身帥氣白色長版西裝造型，把鍵盤背在身上彈奏展現氣勢，賣力飆唱〈我回來了〉宣告正式揭幕，緊接以〈變心記〉、〈超級右腦〉帶動氣氛、唱到〈光〉時更小秀舞技炒熱現場。為了馬來西亞的歌迷，他還精心選唱「大馬好友歌單」，首先詮釋戴佩妮〈你要的愛〉讓台下超有共鳴。接著第二首歌時，張棟樑以特別嘉賓無預警現身，2位好友破天荒首度在音樂上合作，對唱了經典歌〈當你孤單你會想起誰〉掀起今晚最高潮，完全意想不到的彩蛋引來粉絲高分貝尖叫。兩人如今是《披荊斬棘的哥哥》學長學弟關係，張棟樑給予祝福：「你一定可以的，讓我們一起集氣！祝福旻佑可以順利成團！」當蔡旻佑表示要下台換衣服時，張棟樑搞笑要他在台上直接換衣就好，更當場作勢解開了對方領帶，逗趣互動讓台下笑聲不斷。蔡旻佑盡情展現音樂才華，鋼琴自彈自唱〈我想我可以〉、〈2人〉，唱到〈誰知道〉他則拉起小提琴深情伴奏，真摯演唱〈獨佔〉、〈寂寞好了〉、〈你看不到的天空〉、〈我想要說〉讓全場聽得如痴如醉。大馬帶給他許多美好回憶，從出道就常來當地宣傳專輯、舉辦見面會，他笑說：「馬來西亞總是非常熱情，把喜歡直接表達出來，今天真的很開心，懷念這個感覺，你們都好嗎？終於可以和你們見面好好聊天了。」他打趣說，相隔了好幾年才見面，與粉絲話家常近況：「有另一半了嗎？」、「有孩子了嗎？」竟有粉絲甜喊：「快點娶我！」當眾告白讓他是哭笑不得。安可橋段，蔡旻佑在粉絲呼喚中再度出場，熟悉前奏一響起變引來鼓譟，是大家期待已久的招牌歌〈我可以〉，全場大聲唱和宛如大型KTV，視訊呈現了這18年與粉絲共同走過的各式活動照，回憶彷彿時光縮影般歷歷在目讓氣氛超感動，他再度感謝粉絲這一路陪伴著：「我會繼續給你們力量，如果需要我的話，我會把這個感覺一直收藏在心裡，希望你們繼續聽我唱歌，我們都不要害怕，繼續往前走。」最後選唱〈好不好〉相約下次見，大馬專場完美落幕。