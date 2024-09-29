京華城案查出行賄火燒民眾黨？黃國昌稱議員想羅織入罪

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檢廉調查京華城弊案，北院以柯文哲競總財務長李文宗跟鼎越開發前董座朱亞虎涉嫌行收賄罪將兩人收押禁見。民進黨市議員簡舒培、林延鳳都認為，調查進展顯示收賄路線圖已漸明朗，呼籲民眾黨公職及高層應說明是否知情。立委黃國昌今（29）日表示，因為沒有「特殊管道」所以對案情不清楚，關於藍綠議員想「羅織入罪的亂七八糟說法」，只能呼籲北檢依法處理。據北院說法，威京子公司鼎越前董座朱亞虎已坦承犯下聲請羈押書所指控內容，涉行賄罪；柯文哲競總財務長李文宗雖未認罪，但仍涉有收賄重嫌，雙雙遭收押。民進黨議員認為，威京集團有7位員工被爆捐30萬元政治獻金給民眾黨，且時間點跟京華城案相關，顯見收賄路線圖逐漸明朗，並呼籲民眾黨應說明是否當時就知道這些「不義之財」。民眾黨立委黃國昌今天跟宜蘭縣黨部主委陳琬惠出席地方活動時受訪表示，「不管是朱亞虎還是『另一位先生』，我們沒有什麼特殊管道，因此涉案情節不會有掌握。」黃國昌重申，還是呼籲北檢應依法偵辦，不要再出現重創司法信任的情形。至於議員的說法，他則反酸是想羅織入罪、且亂七八糟。黃國昌強調，京華城案調查進度並未影響黨內氣氛，「大家士氣非常高昂」。