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準備收錢！未來3個月「這3星座」有意外財富　唐綺陽：它非常幸運

記者楊穎軒／綜合報導

▲唐綺陽公布未來3個月有意外之財的星座排行。（圖／記者陳明中攝影）
▲唐綺陽公布未來3個月有意外之財的星座排行。（圖／記者陳明中攝影）
星座專家唐綺陽近日公布未來3個月有意外之財的星座排行，第一至三名分別為水瓶座、牡羊座、金牛座，其中金牛座有機會賺進一筆意外之財，而水瓶座的這波好運還不只3個月，讓唐綺陽直言：「非常幸運！」

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▲面對多方問題不斷爆發，不少網友為了尋求心靈上的寄託，紛紛求助國師希望她可以給大家一些指引，近日唐綺陽也透過臉書回應。（圖／唐綺陽臉書）
▲▼唐綺陽星座分析精準，被譽為「國師」。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽宣布閉關治療眼睛。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）
唐綺陽在IG分享「未來三個月意外之財排行」，第三名是金牛座，指出金牛座不僅有偏財運，正財運更旺，因為新的機會和工作量增加，讓身體感到疲累，所以一旦發現可以輕鬆賺更多錢的契機，便很願意行動，也因此有可能收穫一筆意外的財富，不過要注意破財的風險。

第二名為牡羊座，唐綺陽表示，牡羊座往後3個月內會有很多貴人相助，也會發現自己的直覺特別靈敏，會正好在對的時間做出對的投資，且這種好運將延伸到桃花運，可以運用在交朋友、玩樂方面。

至於冠軍水瓶座，唐綺陽說：「水瓶座是有意外之財機運的最大贏家，而且好運超過三個月。」目前水瓶座正是順風順水的時候，財務上會非常幸運，可能會有不少投資機會，或是無意間的投資都有賺頭，可以好好利用這段期間投資理財，並對意外的財富機會保持開放態度。

貼文發布後，所屬星座被點名的網友樂不可支，「非常需要錢的時候，看到未來三個月財運好，真的太開心啦」、「我們家要發財了」、「希望如上圖所說，接好運，哈哈」、「水瓶承老師吉言」、「太陽水瓶，上升金牛」、「太陽金牛，上升牡羊」、「金牛好準喔！」


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