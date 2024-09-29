羅廷瑋控公車十有八九未停看行　盧秀燕讚絕大多數駕駛兢兢業業

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▲立委羅廷瑋陪同台中市長盧秀燕一起視察「公車大執法」專案勤務。（圖／台中市政府提供，2024.09.29）

▲台中市長盧秀燕宣佈無限期執行「公車大執法」專案勤務。（圖／台中市政府提供，2024.09.29）

台中市近來發生多起公車或大客車肇事交通事故，市長盧秀燕今上午前往火車站前路口，視察「公車大執法」專案勤務。立委羅廷瑋指出，台中市公車穿越行人穿越線時，「10班只有1班真的停了再走、有9班沒有停」。盧秀燕稍後受訪時卻認為，絕大部份公車司機按照規定、兢兢業業執行疏運乘客任務，「我還是要謝謝他們」。台中市近日發生數起公車或大客車肇事交通事故，尤以22日巨業客運公車左轉時，將東海女大生撞成一死一傷，與一年多前伊拉克籍男子一家3口過馬路，被左轉公車撞成母嬰雙亡，幾乎如出一轍，台中市因此再度被網友指控是行人地獄。盧秀燕今（29）日再次到台中火車站前，視察「公車大執法」概況，立委羅廷瑋指出，台中市僅少數客運業者要求轉彎穿越行穿線時，駕駛必須停下再走，多數業者未強烈要求，導致「10班只有1班真的停了再走、有9班沒有停」，即使交通局已經宣導，多數業者還是淪為口號，沒有真正落實。交通局長葉昭甫解釋，有左轉號誌的路口不會和行人產生碰撞，車子不一定要停看行；要求駕駛左轉時務必停看行的路口，是因有衝突點（指車輛左轉時行人同時可過馬路），且各業者要求的方式不同，有的是執行指差確認，或以口訣等方式複誦。盧秀燕則是邊視察邊說，火車站前有70條公車路線，是台中最大轉運點，平日一天有5、6萬人流，假日加上外縣市觀光客人潮，很多人拖著行李來來去去，她才站一分鐘，就看到快10輛公車經過，且「大部份有按照規定」，說著說著她往前一指「那輛公車有停下來，這樣很好」，隨即指示警察局長李文章，公車是這波交通大執法的重中之重，其他車輛若沒禮讓行人，警方一樣要制止與蒐證。盧秀燕強調，台中市一天有8千班公車，絕大部分公車司機兢兢業業執行疏運任務，並且保障市民安全，自己要謝謝他們。公車的車體大，發生事故時造成傷亡比較嚴重，此次動員人力、物力進行大執法，就是因為極少數人的行為必須導正。所有人應遵守交通規則、保障行人安全，即便是「零星事故也不容許」。視察時盧秀燕看到機車禮讓行人，大讚市民行車素質越加提升。她也拜託市民及搭公車的乘客，幫忙緊盯公車及大客車駕駛行為，只要車輛有不停讓行人、超速、闖紅燈、任意變換車道等違規，請協助蒐證舉報。