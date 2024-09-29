民進黨創黨38年　謝長廷曝昔曾算命預言：將執政XX年

我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨昨（28）日為38週年黨慶，身為創黨人之一，行政院前院長謝長廷透露，他曾拿黨名和八字去批流年命運，在政黨部分，說雖有困難，但會逐年平順，還批註將執政幾年，但因擔心會有爭議，將數字用xx遮蔽。謝長廷回憶，38年前民主進步黨突破黨禁成立，他被指定為起草黨綱黨章小組成員，並與費希平、尤清、顏錦福在下午6點舉行記者會，但實際對外宣布則是6點6分，後來就以1986年9月28日下午6點6分當做民進黨的出生的四柱八字，送給中山區晴光市場附近一位陳姓命相書批註流年運命。謝長廷說，他一向不相信紫微斗數，不過當時國民黨政府不承認民進黨成立，媒體以「X進黨」稱呼，他每天忙碌黨的事務外，還要擔心隨時人身被逮捕或剛成立的黨遭強制解散，在惶惶茫然的狀態下，接受熱心志工建議，拿了黨名和八字去批命運，順便也為他批了一份。謝長廷提到，政黨的部分，批說雖有困難，但會逐年平順，還批註將執政xx年（數字隱蔽以避爭議），當時連北高巿長都沒有開放民選，很難想像怎麼執政，所以只把它當做是安慰和鼓勵一笑置之。個人流年部分，謝長廷說，對方直批當年立委選舉馬前失蹄、第二年有官訟之災，第三年也不運云云，預測意外的準確，引起他好奇，約在建黨四年後再去拜訪陳老師時，發現對方竟然已經過世，甚爲遺憾。