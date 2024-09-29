山陀兒颱風恐登台！福山植物園明起預警性休園3天

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今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）增強為「中度颱風」，中央氣象署今（29）日上午發布「海上警報」，有登陸可能，福山植物園宣布，明起預警性休園3天。根據氣象署資料，山陀兒颱風今天下午2時，中心在鵝鑾鼻東南方約430公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每33公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。因受山陀兒颱風外圍雲系及東北風影響，福山植物園近日經常發生短時強降雨，9月30日(周一)起將受颱風外圍環流影響，風雨逐漸增大，預估10月1日至2日(週二、週三）是影響臺灣最明顯的時段。為保障入園遊客安全，福山植物園宣布，將於9月30日(週一)至年10月2日(週三)預警性休園2日(週二為原定休園日)，遊客請勿前往(已核准入園遊客，可於一個月內，任選與核准入園日相同之星期某日入園，憑原申請編號入園，不需另外申請)。如有其他入園疑問，請洽福山研究中心03-9228900#1，路況疑問請洽公路局頭城段03-9882058，造成不便敬請見諒。