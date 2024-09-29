林昀儒2：3不敵Kallberg！逆轉不成　中國大滿貫賽首輪爆冷出局

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2024年WTT中國大滿貫賽男單首輪爆出冷門，我國「小林同學」林昀儒今（29）日對上瑞典好手Anton Kallberg，激戰5局之後以2：3出局，無緣晉級，也吞下在這個對戰組合的首場敗仗。林昀儒過去對上Anton Kallberg取得4戰全勝的絕對優勢戰績，剛剛結束的澳門冠軍戰，他也在16強賽順利擊敗這位對手。不過Kallberg屬於上限很高的那種的球員，狀態來時怎麼打怎麼順，之前在巴黎奧運男團賽事也擊敗過日本名將張本智和，為瑞典拿下重要一分。今天這場比賽開打後，Kallberg積極搶攻，而林昀儒則打得比較悶一點，幾乎一路被壓制，前兩局分別以3：11、4：11輸掉。不過林昀儒畢竟是經驗豐富的好手，很快做出調整，3、4局又連續以11：6、11：5拿下，將比分扳平。決勝局林昀儒數度落後，但都能展現韌性追趕上來，可惜最後的兩個分球分，Kallberg敢於搶攻，關鍵時刻側身猛拉也能打進球，林昀儒最終以9：11惜敗，總局數2：3出局。而另一場男單賽事，中國新生代好手林詩棟剛剛才拿下澳門賽冠軍，首輪對戰智利好手Nicolas Burgos，開局慢熱先丟一局，不過他很快就進入狀況，倒趕3局，以局數3：1順利晉級。