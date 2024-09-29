木村拓哉挑戰1周只穿平價衣！親授時尚技巧被讚：跟我穿的不一樣

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▲木村拓哉在15歲少年的請求下，在平價服飾店挑選商品進行1周穿搭。（圖／木村拓哉 YouTube）

▲木村拓哉得知要搭配1星期份的穿搭，相當震驚。（圖／木村拓哉 YouTube）

▲木村拓哉的1周穿搭成果。（圖／木村拓哉 YouTube）

日本男星木村拓哉今年已經51歲，依然不減帥氣，他跟上年輕人的腳步開設YouTube頻道，至今已破百萬訂閱，日前他上傳了一則新影片，挑戰1周7天都只以品牌「GU」的服裝來進行穿搭，他將平價服飾穿出高級感，並分享了許多自己的穿搭小技巧，絕佳品味受到網友盛讚，直呼：「跟我穿上的GU怎麼好像不一樣？」影片上傳後吸引百萬觀眾觀看。影片的開頭木村拓哉拿到了工作人員給他的企劃介紹，原來是來自一名15歲男學生，因為還沒辦法打工存錢，只能用零用錢來治裝，所以來信希望木村可以教他用平價品牌來穿搭，為了不影響到來店客人，木村和製作組特別選在開店前的1小時進行拍攝，也因此時間非常有限。木村拓哉原以為只要配出1日穿搭就可以，聽到要搭配出1周份量，整個人震驚不已，不過本來就對時尚很有獨到見解的他，只花了大約半小時挑選商品，在挑選過程中，對於低價商品能有水準以上的材質感到驚訝，另外他在挑選褲子時，因為沒時間試穿，直接把腰圍部分繞脖子一圈，流露出時尚達人的專業手法，相當熟練。木村拓哉挑選的大多為黑、白色系的單品，他表示這是絕對不會出錯的選擇，另外格紋、針織帽、帽T也在他的清單之中，拍攝穿搭照片時，木村拓哉親自傳授他的時尚小技巧，像是在帽T中加一件內搭T恤展現層次、白色T恤搭在裡面也可以看起來更加整潔、繫皮帶時可以留一半在外面，增加一些垂墜感等等。木村拓哉在完成挑戰後，許多網友紛紛留言大讚：「真的好厲害，在短時間內挑選的商品可以呈現成這樣」、「木村拓哉果然很有SENSE」、「看得出有在為了15歲少年考慮而做選擇，很了不起」、「欸好奇怪，怎麼跟我穿的GU不一樣？」還有許多人敲碗想看木村拓哉所選擇的女生版平價穿搭挑戰。