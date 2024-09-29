東照山循古禮進行道教扶鸞與祭孔大典

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▲孔子第77代嫡系子孫孔德聖（左三）、第78代子孫孔垂奕(左二)與宗族，在高雄東照山關帝廟列席祭孔大典。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.29）

▲高雄東照山關帝廟舉辦至聖先師2574周年誕辰祭典。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.29）

▲高雄東照山關帝廟舉辦至聖先師2574周年誕辰祭典。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.29）

「第11屆全國祭孔大典弘揚扶鸞文化暨宣導節能政策」活動，今(29)日上午在高雄東照山關帝廟舉辦，此次活動結合了傳統文化與現代節能理念，成為廟宇文化與環保意識相互融合的創新之舉。藉此活動不僅祭拜先賢，也呼籲大眾實踐節能，以愛護地球的具體行動延續先祖的智慧與德行。東照山主任委員潘献有表示，廟方恭奉一尊由大陸山東輾轉來台的千年孔子鎏金銅像，是舉辦祭孔的因緣，目前正逢廟方舉辦全國性的扶鸞大典，這兩項因緣的聚合，促成今日同時迎來扶鸞與祭孔兩大聖典。今日的大典，孔子嫡系孔德聖帶著78代，目前25歲的子孫孔垂奕，與宗族列席祭典，更顯「釋奠典禮」祭孔儀典的莊嚴。扶鸞法會儀軌遵古制進行，鐘鼓齊鳴，伴隨著古樂的飄揚，扶孿生振筆疾書，揮毫寫錄關聖帝君的宣示，供世人遵循學究。潘献有表示，第11屆全國扶鸞大會，並命名為「高雄東照山關帝廟扶鸞聖典薪傳，儒道鸞宗大會筆」。道教儀軌中的扶鸞儀式，是傳達神祇對世人開示的文字呈現方式，東照山於6年前舉辦過，今年是第二次舉辦，盛況空前。至聖先師2574周年誕辰祭典，主委潘献有率委員會全體委員，陪伴孔子第77代嫡系子孫孔德聖及孔氏宗族列席，在司禮生就位後啟三通鼓、犒鐘、擂鼓，接著初獻官由中華國際儒教會理事長吳雨文擔任、亞獻官由中華儒道釋鸞宗弘善協會理事長洪榮豐擔任、終獻官由東照山主委潘献有擔任，前內政部長余政憲參與團拜三獻後，全體向大成至聖先師孔子與儒盛世天尊拜壽行三跪九叩禮，儀式莊嚴肅穆。今日祭孔儀式有不少家長帶著孩子前來共襄盛舉，廟方也特地為此次祭孔大典訂製「智慧筆」；潘献有說，祭孔的「釋奠典禮」有拔牛毛的儀式，廟方為了能遵照古制，將拔牛毛改為「智慧筆」，另有推動品德教育的「禮義廉恥」扇座收藏，皆具異曲同工之妙，且學子們也非常熱絡參與，頻稱東照山跟上時代的潮流，不受舊有思維制衡。