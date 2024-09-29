大谷翔平近25打席OPS高達「2.149」！美媒驚呼：他是MLB的代言人

在2024年美國職棒大聯盟賽季中，關於洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和紐約洋基明星外野手「法官」Aaron Judge誰更好的爭論，還在持續當中。近期美國媒體《Cordify Baseball》給出一項大谷更佔優勢的數據，指出他在最近 25 次打擊中，OPS達到了驚人的2.149，遠遠超過大聯盟其他選手，隨後也驚嘆道：「翔平真的是MVP和MLB的代言人」。
大谷翔平過去8場OPS達到2.149
根據9月29日之前的數據，大谷翔平在過去的8場比賽，有5場完成「猛打賞」、單場擊出3支以上的安打，總共敲出6支本壘打，打回20分打點，打擊率已一路飆破3成。
根據美國數據公司《Cordify Baseball》分享的數據，統計「過去 8 場比賽中最高的OPS（至少25打席）」，大谷翔平2.149的數字取得壓倒性勝利，遙遙領先Aaron Judge的1.600、亞特蘭大勇士隊的外野手Michael Harris II的1.396和Matt Olson的1.389。
仍有美媒力挺Judge：他其他數據全面領先
大谷翔平本季很有機會可以拿下國聯MVP，他和Judge之間的對決，隨著兩人在場上的精采表現而不斷被炒熱。儘管大谷的支持者不少，但也有媒體認為Judge才是實際上對球隊貢獻度更高的那個人。
CBS記者Matt Snyder就表示，自己將在兩人的比較中選擇Judge，「原因是他在打擊率、上壘率和長打率方面都大幅領先大谷，並且在全壘打和打點方面也超過了他，這些還是他在守備回合要擔任對身體要求很高的中外野手（104場）時所辦到的。」
Snyder認為大谷在去年動完右手肘手術後繳出「50轟50盜」等出色成績，確實是加分項，但他認為就算加上這一點以及大谷在盜壘方面的領優優勢，也不足以抹平Judge在整體打擊上的領先。
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根據9月29日之前的數據，大谷翔平在過去的8場比賽，有5場完成「猛打賞」、單場擊出3支以上的安打，總共敲出6支本壘打，打回20分打點，打擊率已一路飆破3成。
根據美國數據公司《Cordify Baseball》分享的數據，統計「過去 8 場比賽中最高的OPS（至少25打席）」，大谷翔平2.149的數字取得壓倒性勝利，遙遙領先Aaron Judge的1.600、亞特蘭大勇士隊的外野手Michael Harris II的1.396和Matt Olson的1.389。
仍有美媒力挺Judge：他其他數據全面領先
大谷翔平本季很有機會可以拿下國聯MVP，他和Judge之間的對決，隨著兩人在場上的精采表現而不斷被炒熱。儘管大谷的支持者不少，但也有媒體認為Judge才是實際上對球隊貢獻度更高的那個人。
CBS記者Matt Snyder就表示，自己將在兩人的比較中選擇Judge，「原因是他在打擊率、上壘率和長打率方面都大幅領先大谷，並且在全壘打和打點方面也超過了他，這些還是他在守備回合要擔任對身體要求很高的中外野手（104場）時所辦到的。」
Snyder認為大谷在去年動完右手肘手術後繳出「50轟50盜」等出色成績，確實是加分項，但他認為就算加上這一點以及大谷在盜壘方面的領優優勢，也不足以抹平Judge在整體打擊上的領先。