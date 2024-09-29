大谷翔平近25打席OPS高達「2.149」！美媒驚呼：他是MLB的代言人

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在2024年美國職棒大聯盟賽季中，關於洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和紐約洋基明星外野手「法官」Aaron Judge誰更好的爭論，還在持續當中。近期美國媒體《Cordify Baseball》給出一項大谷更佔優勢的數據，，隨後也驚嘆道：「翔平真的是MVP和MLB的代言人」。根據9月29日之前的數據，打擊率已一路飆破3成。根據美國數據公司《Cordify Baseball》分享的數據，、亞特蘭大勇士隊的外野手Michael Harris II的1.396和Matt Olson的1.389。大谷翔平本季很有機會可以拿下國聯MVP，他和Judge之間的對決，隨著兩人在場上的精采表現而不斷被炒熱。儘管大谷的支持者不少，但CBS記者Matt Snyder就表示，自己將在兩人的比較中選擇Judge，「，這些還是他在守備回合要擔任對身體要求很高的中外野手（104場）時所辦到的。」Snyder認為大谷在去年動完右手肘手術後繳出「50轟50盜」等出色成績，確實是加分項，但他認為就算加上這一點以及大谷在盜壘方面的領優優勢，也不足以抹平Judge在整體打擊上的領先。