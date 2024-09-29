韓韶禧曝臉上打洞心聲　嘴硬強調「想嘗試」　無奈哀嚎：幹嘛受苦

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▲韓韶禧日前在Vlog中，曬出自己新發現的好物「穿孔貼紙」，一邊貼在以前打過洞的地方一邊和鏡頭閒聊，頻頻誇讚孔貼紙的便利。（圖／한소희 Blog）

▲韓韶禧鍾愛刺青與在身上打洞，雙臂、盆骨上都有多處刺青，而在出道之際為了戲路與形象問題，經紀公司還斥了2000萬韓元（約49萬台幣）的巨款為她清除痕跡。（圖／xeesoxee IG）

南韓女星韓韶禧擁有甜美清純的外型，在電視劇《夫妻的世界》爆紅後，一躍成為南韓一線的流量女王片約不斷，與演員朴敘俊的新作《京城怪物2》也在日前上架。不過與清爽外表截然不同，私下的韓韶禧藏著一顆叛逆的心，出道前甚至還是狂野的「刺青穿孔」愛好者，不過在近日的Vlog中，韓韶禧曬出1好物，意外曝心聲哀嚎：「我為什麼要受苦！」近日，韓韶禧主演的電視劇《京城怪物2》上架串流平台，為了宣傳新片她也一口氣公開4條Vlog與粉絲分享自己的生活。在介紹自己的住家時，她突然掏出了「穿孔貼紙」展示到鏡頭前，曬出自己新發現的好物。似乎是第一次使用穿孔貼紙的韓韶禧對呈現出來的效果相當滿意，一邊貼在自己以前打過洞的地方一邊和鏡頭閒聊，頻頻誇讚孔貼紙的便利，也推薦大家想轉換心情的時候可以貼一下，對自己久違的造型相當滿意的她，還直接貼著下樓拿快遞。不過，韓韶禧一邊貼的時候也忍不住吐槽自己沒早點發現這種好物，不禁自嘲道：「當時為什麼我要受苦啊！」其實，在步入娛樂圈前，韓韶禧就鍾愛刺青與在身上打洞，雙臂、盆骨上都有多處刺青，而在出道之際為了戲路與形象問題，經紀公司還斥了2000萬韓元（約49萬台幣）的巨款為她清除痕跡，不過手癢的她在去年還是忍不住在臉上穿了3個唇釘與2顴骨釘，性格直爽的韓韶禧解釋說自己是想做就會去嘗試的人，穿孔刺青這種事既然嘗試過也就夠了。作為新生代廣告寵兒的韓韶禧，成長經歷卻相當坎坷，在父母離異後母親沉迷賭博等非法行為，甚至使用當時未成年的韓韶禧名義，開設帳戶詐財，日前又因開設非法賭場而遭到逮捕，一手由奶奶扶養長大她也因此與親媽斷絕關係。出道後的韓韶禧憑藉《無法抗拒的他》、《以吾之名》等作品立下好口碑，卻在今年3月爆出插足演員柳俊烈、李惠利的愛情，代言、廣告全掉光，名聲也一落千丈，所幸早已分手，目前也重新積極投身演藝事業。