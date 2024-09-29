影／梵谷名畫又遭殃！環保團體朝「向日葵」潑湯　抗議成員遭判刑

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歐洲許多博物館都會收藏世界名畫，但近年來環保團體與氣候運動倡議者經常以朝畫作潑灑液體的方式進行抗議，先前梵谷（Vincent van Gogh）的名畫「向日葵」（Sunflowers）才在2022年被2名環保人士潑灑番茄汁，這兩人也在本月27日時遭判入獄，沒想到才過幾小時又傳出，有3名氣候環保人士再度向2幅「向日葵」潑灑「湯狀物質」。綜合外媒報導，當地時間27日下午2點半時，3名環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）的成員進入了英國國家美術館，朝著梵谷的1888年版「向日葵」和1889年版「向日葵」潑灑「湯狀物質」。從該組織公開的現場影片可以看到，在他們潑灑「湯狀物質」時，現場遊客紛紛驚呼「喔不」、「別這樣」、「我的天，為什麼要這麼做」，接著3人脫下外衣，秀出寫有組織名稱的T恤。其中一名參與者葛林（Phil Green）向在場參觀者表示，「子孫後代將認為這些良心犯站在歷史的正確一邊。」另一名參與者辛浦森（Ludi Simpson）則稱，「我們將為今天的行為負責，我們將面臨法律制裁。但那些化石燃料（企業）高層和他們收買的政客，何時才會因為他們對所有生物造成的傷害被追究責任？」攔住石油的訴求是停止開採和燃燒石油、煤炭與天然氣。這次攻擊是他們一系列抗議活動的最新一起，他們的行動使當局態度越發強硬。目前3人已經遭到逮捕，這起行動明顯是為了抗議另外2名組織成員普魯默（Phoebe Plummer）及霍蘭德（Anna Holland）因類似的犯行而被判刑。普魯莫及霍蘭德在2022年10月對1888年版「向日葵」潑湯，而在今年7月被判刑事毀損罪有罪，兩人均不認罪，2人在27日時遭到判刑，普魯默被判2年徒刑，霍蘭德則被判刑20個月。法官赫希爾（Christopher Hehir）宣判時表示，這幅畫當時有可能遭到兩人「嚴重損壞甚至摧毀」，「湯汁有可能會滲透過玻璃」。所幸這次的行動並未造成畫作損壞，英國國家美術館表示，「我們的目標是盡快重新開放展覽」。