潘威倫今晚引退代打上陣？餅總保留出賽空間　登錄名單充滿玄機

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統一7-ELEVEn獅「嘟嘟」潘威倫即將正式告別球場，但今（29）日在主場台南棒球場舉辦的引退賽，潘威倫依然被登錄在出賽名單中。總教練「餅總」林岳平表示：「保留他的出賽空間」，這番話引發外界對於潘威倫是否可能以代打身分上陣的無限想像。潘威倫昨日先發對決台鋼雄鷹，主投6.2局失4分，用了89球完成任務。雖然無緣達成生涯150勝，但潘威倫也在這場比賽後，正式結束22年的球員生涯。關於潘威倫下週是否會繼續出賽，甚至擔任中繼投手，力拚150勝，林岳平表示：「不會啦，今天沒有做出異動是因為還是他的日子，所以保有他的出賽空間，還沒移出名單。」雖然林岳平對媒體表示，潘威倫未來應該是不會再出賽，但他被登錄在出賽名單中，讓人聯想到「潘威倫是否會在引退日上場代打？」過去潘威倫也曾是二刀流球員，對打擊一直相當有興趣，或許今天登板投球的機率趨近於零，但仍有可能以代打身分出賽，為自己的引退日劃下圓滿的句點。回顧潘威倫的棒球生涯，他在1997年IBA世界青少棒賽中，曾兩度棒打「韓國大魔神」吳昇桓。當時他兩度對戰這位韓國強投，都成功敲出安打，甚至一棒擊退日後享有盛名的傳奇投手。知名棒球主播團長蔡明里也表示：「潘威倫當然是天才！棒打吳昇桓還不算天才嗎？」