單身有罪嗎！女星獨旅被飯店「緊迫盯人」　她無奈揭原因：怕臭掉

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▲王琄非常享受單身生活。（圖／記者陳明安攝）

61歲資深演員王琄非常享受單身生活，平時愛旅行的她在節目《單身行不行》中分享有次到花蓮獨旅，結果卻被飯店員工緊迫盯人，怕她是因為心情不好才一個人旅行，擔心她會想不開，王琄並沒有生氣，反而是站在飯店立場想，幽默說，「他們也怕臭掉。」王琄在節目上分享，有次獨自到花蓮旅行，櫃檯一看到她就問，「王小姐妳一個人嗎？有心情不好嗎？」王琄則回應，就是因為心情好才來度假，後來辦好入住手續，她就回房間休息，接下來每天都會準時到餐廳吃早餐，但最後一天要退房時，她因為在整理行李，沒有像前幾天一樣的時間下樓吃早餐，櫃檯馬上打電話到房間，只是她剛好在上廁所沒接到電話，櫃檯又接著打第二通。王琄接起電話，對方就問，「妳在啊，怎麼沒下來吃早餐。」主持人開玩笑說，「妳再不下來雲梯車要來了！」王琄並沒有生氣，她表示現在很多人都單身，也很鼓勵大家單身旅行，「我也明白飯店擔心的事情，他也怕臭掉嘛！」不僅如此，王琄還在陽明山租了一塊地種菜，朋友爭相「點菜」，有次颱風來，她上山救稼，回程卻沒有公車，只好冒著風雨走下山，剛好遇到計程車司機要開車回家，順路載她一程，王琄坦言，「種菜，跟土地在一起很快樂的。」實力派演員王琄是金鐘入圍常客，加上本屆已經是第8次入圍，今年她以《誰來演戲之圓桌對談》入圍第59屆金鐘獎，生活風格節目主持人獎，和她共同角逐獎座的有Elmo、視網膜、李霈瑜、謝哲青、陳君瑋、蔡逸帆。