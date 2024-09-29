王品3大身分證對對碰優惠！火鍋279元吃到飽　鐵板燒、燒肉爽加菜

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對中身分證，爽吃王品就饗鐵板燒「醬燒龍膽石斑」。（圖／王品集團提供）

▲對中身分證，開吃金咕韓式原塊烤肉「滋滋牛板腱」或「經典泡菜煎餅」。（圖／王品集團提供）

▲生肖屬雞或名字有ㄐㄧ，尬鍋「滿千現折111元」。（圖／王品集團提供）

▲雅室牛排桃園藝文店限定「番茄油燜烤龍蝦與醬醪雞排」。（圖／雅室牛排提供）

▲雅室牛排大直店「紅胡椒野莓鴨胸」。（圖／雅室牛排提供）

▲雅室牛排30週年龍蝦娃娃，只送不賣。（圖／雅室牛排提供）

快對身分證吃優惠！王品旗下3大品牌玩對對碰加菜了，就饗鐵板燒送「醬燒龍膽石斑」，金咕韓式原塊烤肉贈「滋滋牛板腱或經典泡菜煎餅」；尬鍋全面升級雞湯底，最便宜279元起自助吧吃到飽，生肖屬雞或名字讀音有ㄐㄧ，內用「現折111元」還可加碼享受「龍蝦6折」。台北東區老字號雅室牛排歡慶開幕30週年，尋找1994年出生的顧客專屬贈酒、還首次推出加拿大波士頓龍蝦「7折加購」優惠一次整理。就饗鐵板燒即日起到9月30日倒數2天，到「就饗」出示身分證字號符合「T、A、I、W、N、5、2、0」任1碼，消費兩客套餐，即贈「醬燒龍膽石斑」1份；港都連開兩間分店，尤其「高雄夢時代店」吃得到獨家「菲力牛排＋香酥雞腿排」與「菲力牛排＋法蘭克牛排」2道雙人海陸套餐，搭配2種時蔬、白飯、湯品與飲料歡樂吧，推薦值得體驗的澎湃吃法。位於台北西門町的金咕韓式原塊烤肉，全新推出11道韓式料理，凡點烤肉套餐可以任選自由配「歐巴部隊鍋、海鮮煎餅、炸醬麵」等新菜。即日起到10月31日，身分證字號符合「K、O、R、E、A、5、2、0」任1碼，到「金咕」享用1客多人套餐，即可贈「滋滋牛板腱」或「經典泡菜煎餅」1份；活動期間，同桌成員穿著韓服到店用餐，可享「餐點5折」優惠。（每日限量10名，優惠不併用，詳情以官方社群說明為準）王品台式潮鍋「尬鍋」即日起全面菜單進化，火鍋湯頭選擇從6道增加為10道，其中9道湯頭都升級為香純濃郁雞湯，搭配金銀蒜頭蛤蜊、剝皮辣椒、魷魚沙茶、蛤蜊絲瓜、經典石頭雞湯等台味好料超對味；而且民眾可自選雙拼、純肉品或海鮮主餐、雞湯任選搭配，最便宜279元起可享副食、蔬食、霜淇淋等自助吧吃到飽（10%服務費另計）。即日起到10月31日，出示身分證，凡生肖屬雞或名字讀音有ㄐㄧ，內用消費「滿千現折111元」，最高折抵888元；即日起到10/15，內用消費滿500元，可享「龍蝦6折」優惠，相當於219元就吃到半隻龍蝦。台北東區老字號雅室牛排歡慶開幕30週年，即日起至11月14日，分別在3間餐廳每店限時20天、接力推出30週年精選限定餐點，以「懷舊與創新」為限定餐點主題，祭出1880元套餐，以及送出限量龍蝦抱枕娃娃、1994年出生顧客「專屬贈酒」及首次推出加拿大波士頓龍蝦「7折加購」共3大優惠。即日起至10月5日桃園藝文店復刻「醬醪雞排」、新推「番茄油燜烤波士頓龍蝦」；10月6日至10月25日大直店首度嘗試鴨肉主餐，並將雅室牛排經典海陸套餐升級，開吃「紅胡椒野莓鴨胸」；壓軸則由創始仁愛圓環店於10月26日至11月14日，主廚高政皓全新詮釋暢銷「經典雅室牛排」，淋上馬告蔥油醬汁，結合煙燻牛油與法式乾蔥吃法，並搭配傳統「鯷魚蒜香辣椒義大利麵」。即日起至11月14日，造訪各店並點購各店限定主餐，可享300元加購「雅室限定龍蝦抱枕娃娃」（一份週年限定套餐限加購乙隻娃娃，每店限量30隻，售完為止）；提前預訂並註記1994年出生者姓名，當日用餐出示證件，即可獲得「雅室相伴久酒」乙支（每一身分證字號僅限領取乙支三十週年限定酒，需點購豪華套餐或分享套餐，商業午餐不適用）；每店每日推出波士頓龍蝦「7折加購」優惠，需提前訂位，每人須點購一份套餐限量加購乙份（限量30隻，訂位時需註記或提前告知人員加購數量；優惠不併用）。