王瞳突「失明」！首次挑戰演視障者　大嘆不容易：眼睛超痠澀

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▲▼王瞳在劇中醒來突然失明，看不到的狀況讓親友著急。（圖／民視提供）

王瞳在民視八點檔《愛的榮耀》中，演出恢復單身成功的蔡小葉，沒想到劇情急轉直下，竟然安排她發生意外，導致雙眼失明，預告一播出，觀眾也大為震驚。她坦承一開始看到劇本，很訝異沒想到角色會是這樣發展，但隨之而來是首次演出盲人的挑戰。王瞳透露很驚訝這一次蔡小葉竟然遭遇事故，沒有預告的就發生了眼睛失明的狀況，為此她花很多時間找出盲人的影片，觀察盲人的生活習慣和肢體語言，她說眼睛看不到的人，他們眼球還是會動，只是焦距一直沒有對上，所以她演出的時候都要保持眼睛失焦的狀態，「一場戲下來眼睛無敵酸澀。」除了觀察盲人的生活，王瞳也深入了解視障人士的心路歷程，她表示，「我發現很多視障朋友都非常樂觀堅強，他們用自己的方式克服困難，活出精彩的人生。」這讓她深受感動，也更加堅定了她演好這個角色的決心，而為了公益而生的樂團「霸氣樂團」，以前比較少接觸到視障團體，未來有機會也要多多跟他們交流，替他們發聲。