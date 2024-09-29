楊繡惠控徐乃麟羞辱人！林美秀嘆「演藝圈像大家庭」：別往心裡去

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▲今（29）日庭庭（左起）、王彩樺、林美秀、許富凱等人出席實境節目《瓜田冠軍的誕生》記者會。（圖／三立提供）

▲庭庭（左一）現在開始跟著王彩樺（左二）踏入演藝圈，賺到的錢都是自己的零用錢。（圖／三立提供）

女星楊繡惠日前怒控遭徐乃麟羞辱，徐乃麟也不甘示弱回擊，雙方隔空交火，隨著風波持續延燒，今（29）日林美秀、王彩樺、庭庭、許富凱等人出席實境節目《瓜田冠軍的誕生》記者會，被問及此事，林美秀也坦言，她其實不清楚楊繡惠他們之間發生了什麼事，但演藝圈就像大家庭，「聽到不好的話不要往心裡去。」楊繡惠日前突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，據媒體報導，徐乃麟也怒氣沖沖回應，自己平常都很照顧楊繡惠，撂下重話：「那以後就不開玩笑好了。」藝人朋友也紛紛選邊站，眼看風波越演越烈，王彩樺和林美秀也難逃靈魂拷問。王彩樺表示，她作為諧星，上節目最重要的就是效果，「做節目很喜歡開玩笑，開開玩笑ok啊，要有效果嘛，我們是諧星，常常就是你丟我撿，上節目盡全力把效果做出來才是最重要的。」她透露，也會感受到觀眾的回饋，「笑一笑就過了嘛。」王彩樺坦言，「我們都是來體驗、來學習，互相來體諒，平平安安最重要。」庭庭現在開始跟著王彩樺踏入演藝圈，被問到賺的錢是否會上繳給媽媽，露出意味深長的笑容，倒是王彩樺立刻表示：「庭庭賺的錢都是她自己的，媽媽贊助她學才藝、學台語，她自己賺的錢都是零用錢。」庭庭強調現在都沒有在跟媽媽拿錢，「沒辦法要！」儘管現在零用錢不算特別寬裕，但也剛剛好，還爆料媽媽比爸爸還有錢，讓全場驚呼。庭庭透露，自己平常比較不會講一些肉麻的話，會默默放在心裡，「吵架要和好才會講，寫卡片或傳訊息。」王彩樺強調，她和庭庭吵架都會好好溝通、互相道歉，「我們都會互相對不起，她有她的想法我有我的想法，先生是潤滑劑，我們會用文字聊，再互相道歉，我是一個會說對不起的人。」