韓80歲美女參加環球小姐選美　喊話「我要驚豔世界」

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韓國一名80歲年長美婦今年成功闖入環球小姐選拔的選美決賽，這是在「環球小姐組織」去年9月起取消參選年齡等限制後，歷史上該比賽最高齡的參賽者，如今現年80歲的崔順華（Choi Soon-hwa，音譯）有望代表韓國參賽，對此她也興奮表示要「震驚世界」，還稱外表漂亮固然重要，但內心也要保持輕鬆、尊重他人。《CNN》報導提到，「環球小姐組織」（Miss Universe Organization）於1952年成立後，向來有著嚴格的年齡限制，只限18到28歲的女性報名參賽，但這項禁令在去年9月起取消，也吸引不少高齡者報名參加，其中崔順華在本月成功闖入韓國的環球小姐選拔決賽，將於本月30日與另外31名參賽者爭奪后冠。今年韓國環球小姐主辦方取消泳裝環節，選手會在下週進行才藝競賽，比賽方也宣傳「夢想無關年齡」，若崔順華成功脫穎而出成為韓國環球小姐，那麼她將代表國家參加今年11月在墨西哥舉行的全球環球小姐決賽，也會創下有史以來最年長的環球小姐佳麗的紀錄。崔順華出生的時間比「環球小姐組織」成立時間還早了近10年，儘管這是她首度參加選美比賽，但以「高齡模特兒」聞名的她在韓國經歷不少，她曾自述在50多歲時面臨財務困難，因此重返職場，接著又在年屆72歲時開始模特兒生涯，拍過不少廣告演出。到了74歲，她首度走上首爾時裝周，當時她就稱成為模特兒對她來說就像打開了一扇新的人生之門，「我對自己說，『我要成功，我要努力工作』」；至於為何想參加環球小姐比賽，她也坦然表示就是想驚豔全世界，「大家看到我一定會想問，『一個80歲的女人怎麼保持這麼健康？如何維持這副身材、飲食習慣為何？』」崔順華說，年紀增長後體重增加是很常見的，因此自己想證明，人們就算年紀增長，也可以保持健康的生活方式，她還說既然年齡限制已取消，就應該把握這個機會嘗試看看，不論最終是否能順利晉級。