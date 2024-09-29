大谷翔平「單場雙安」打擊率上升到3成10　山本由伸拿下本季第7勝

中信兄弟下半季封王M1！平野強調「平常心應戰」　透露球隊氣氛好

記者林之越/桃園報導

▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，總教練平野惠一賽前受訪表示，將會維持平常心應戰。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，總教練平野惠一賽前受訪表示，將會維持平常心應戰。（圖／中信兄弟提供）
中信兄弟封王戰平常心應戰！中職目前下半季戰績龍頭中信兄弟，距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，倘若未能擊敗樂天桃猿，也可能靠著味全龍敗給富邦悍將，將魔術數字歸零。賽前總教練平野惠一接受訪問，表示會維持平常心應戰，且透露隊內的氣氛相當不錯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
平野感謝球迷支持　強調平常心應戰

當媒體問到如何準備攸關封王的一戰，日籍總教練平野惠一表示：「基本上沒有什麼不同，希望他們保持著平常心應戰，很多事都是從春訓開始提醒，只會想著要怎麼呈現一場好比賽給觀眾。

昨（28）日賽後接受媒體訪問，平野惠一曾對外野的「象迷海」感到震驚，驚訝表示：「真的是在客場嗎？」而本場比賽，據了解預售票已經來到1萬張，勢必將會吸引更多人潮，對此，平野惠一說道：「如果今天有更多球迷願意進場的話，當然很開心，也希望能呈現一場好比賽給觀眾看。」

被問到球隊內部氣氛時，他表示：「選手基本上也都一樣，昨天有比賽有老將帶頭，集體跟學弟們，講一些目前是關鍵時刻的提點。並認為選手自己內部有這樣的氛圍，是很好的。

▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟最快今封王！平野惠一挑戰首年帶隊奪冠　觀眾有望破萬人

黃色彩帶準備好了嗎？兄弟1：0勝樂天　差一勝！最快明在桃園封王

統一獅3：1逆轉味全龍！兄弟全年度封王熄燈　徐若熙10K無緣勝投

中信兄弟3:2台鋼雄鷹！下半季封王魔術數字M4　最快928桃園拋彩帶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生