中信兄弟下半季封王M1！平野強調「平常心應戰」　透露球隊氣氛好

中信兄弟封王戰平常心應戰！中職目前下半季戰績龍頭中信兄弟，距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，倘若未能擊敗樂天桃猿，也可能靠著味全龍敗給富邦悍將，將魔術數字歸零。賽前總教練平野惠一接受訪問，表示會維持平常心應戰，且透露隊內的氣氛相當不錯。
平野感謝球迷支持 強調平常心應戰
當媒體問到如何準備攸關封王的一戰，日籍總教練平野惠一表示：「基本上沒有什麼不同，希望他們保持著平常心應戰，很多事都是從春訓開始提醒，只會想著要怎麼呈現一場好比賽給觀眾。」
昨（28）日賽後接受媒體訪問，平野惠一曾對外野的「象迷海」感到震驚，驚訝表示：「真的是在客場嗎？」而本場比賽，據了解預售票已經來到1萬張，勢必將會吸引更多人潮，對此，平野惠一說道：「如果今天有更多球迷願意進場的話，當然很開心，也希望能呈現一場好比賽給觀眾看。」
被問到球隊內部氣氛時，他表示：「選手基本上也都一樣，昨天有比賽有老將帶頭，集體跟學弟們，講一些目前是關鍵時刻的提點。」並認為選手自己內部有這樣的氛圍，是很好的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
當媒體問到如何準備攸關封王的一戰，日籍總教練平野惠一表示：「基本上沒有什麼不同，希望他們保持著平常心應戰，很多事都是從春訓開始提醒，只會想著要怎麼呈現一場好比賽給觀眾。」
昨（28）日賽後接受媒體訪問，平野惠一曾對外野的「象迷海」感到震驚，驚訝表示：「真的是在客場嗎？」而本場比賽，據了解預售票已經來到1萬張，勢必將會吸引更多人潮，對此，平野惠一說道：「如果今天有更多球迷願意進場的話，當然很開心，也希望能呈現一場好比賽給觀眾看。」
被問到球隊內部氣氛時，他表示：「選手基本上也都一樣，昨天有比賽有老將帶頭，集體跟學弟們，講一些目前是關鍵時刻的提點。」並認為選手自己內部有這樣的氛圍，是很好的。