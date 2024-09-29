中信兄弟下半季封王M1！平野強調「平常心應戰」　透露球隊氣氛好

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▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟封王戰平常心應戰！中職目前下半季戰績龍頭中信兄弟，距離下半季封王倒數魔術數字M1，當媒體問到如何準備攸關封王的一戰，日籍總教練平野惠一表示：「基本上沒有什麼不同，昨（28）日賽後接受媒體訪問，平野惠一曾對外野的「象迷海」感到震驚，驚訝表示：「真的是在客場嗎？」而本場比賽，據了解預售票已經來到1萬張，勢必將會吸引更多人潮，對此，被問到球隊內部氣氛時，他表示：「