周世碧出道8年0緋聞宣布結婚！唯美婚紗照流出　女團成員現身祝福

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▲周世碧認為傳出戀情會被貼上標籤，因此非常低調。（圖／周世碧 IG）

▲曾和周世碧合作過的林娜榮，受邀參加婚禮並PO出照片祝福。（圖／林娜榮 IG）

34歲的韓國女演員周世碧（주새벽），出道8年來0緋聞，私生活相當低調，沒想到今（29）日無預警傳出她舉辦婚禮的消息，根據韓媒報導，她已經在首爾舉辦完婚禮，新郎則是比她年長的圈外人士，婚禮保密到家，只邀請了親近的家人朋友，其中女團I.O.I出身的演員林娜榮是賓客之一，她在IG上PO出了唯美的婚禮照片，男帥女美羨煞眾人。1990年生的周世碧，是漢陽大學戲劇電影學系畢業的高材生，起初是以模特兒身分進入演藝圈，曾參與演出過《My Little Baby》、《THE K2》、《甜鹹辦公室》、《再次我的人生》、《魔女的遊戲》、《咣噹啷啷家族》、《我的Happy Ending》等多部戲劇作品。據悉周世碧的老公是一名比她年長的圈外人士，在演藝圈中努力闖盪的她，曾說過如果公開戀愛就會被貼上標籤，對於感情生活都一直保持低調。因此這次她毫無徵兆就傳出結婚消息，外界雖然感到突然，但也並未感到意外。受邀參加的演員有吳昌碩、南尚智、李孝娜、林娜榮等人，其中她和林娜榮在去年合作《咣噹啷啷家族》後熟識。林娜榮在IG上分享了一張婚禮的側拍照，只見周世碧和老公閉著眼、露出幸福的微笑，一旁還有飄灑的花瓣，場面非常浪漫，她也寫下：「姐姐，非常祝賀你！」並配上愛心的表情符號。