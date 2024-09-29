周杰倫《彩虹》和蔡依林《倒帶》句句呼應！本人回應：真的很好笑

周世碧出道8年0緋聞宣布結婚！唯美婚紗照流出　女團成員現身祝福

記者羅偉如／綜合報導

▲韓國演員周世碧因為不想被貼標籤，私生活低調出道8年都沒有過緋聞，無預警傳出結婚的消息，婚禮現場照片也隨之流出。（圖／周世碧 IG）
▲韓國演員周世碧因為不想被貼標籤，私生活低調出道8年都沒有過緋聞，無預警傳出結婚的消息，婚禮現場照片也隨之流出。（圖／周世碧 IG）
34歲的韓國女演員周世碧（주새벽），出道8年來0緋聞，私生活相當低調，沒想到今（29）日無預警傳出她舉辦婚禮的消息，根據韓媒報導，她已經在首爾舉辦完婚禮，新郎則是比她年長的圈外人士，婚禮保密到家，只邀請了親近的家人朋友，其中女團I.O.I出身的演員林娜榮是賓客之一，她在IG上PO出了唯美的婚禮照片，男帥女美羨煞眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周世碧認為傳出戀情會被貼上標籤，因此非常低調。（圖／周世碧 IG）
▲周世碧認為傳出戀情會被貼上標籤，因此非常低調。（圖／周世碧 IG）
出道前是高材生　演過多部戲劇作品

1990年生的周世碧，是漢陽大學戲劇電影學系畢業的高材生，起初是以模特兒身分進入演藝圈，曾參與演出過《My Little Baby》、《THE K2》、《甜鹹辦公室》、《再次我的人生》、《魔女的遊戲》、《咣噹啷啷家族》、《我的Happy Ending》等多部戲劇作品。

不願被貼上標籤　周世碧堅持低調

據悉周世碧的老公是一名比她年長的圈外人士，在演藝圈中努力闖盪的她，曾說過如果公開戀愛就會被貼上標籤，對於感情生活都一直保持低調。因此這次她毫無徵兆就傳出結婚消息，外界雖然感到突然，但也並未感到意外。

▲曾和周世碧合作過的林娜榮，受邀參加婚禮並PO出照片祝福。（圖／林娜榮 IG）
▲曾和周世碧合作過的林娜榮，受邀參加婚禮並PO出照片祝福。（圖／林娜榮 IG）
林娜榮PO出現場圖　超唯美婚禮羨煞眾人

受邀參加的演員有吳昌碩、南尚智、李孝娜、林娜榮等人，其中她和林娜榮在去年合作《咣噹啷啷家族》後熟識。林娜榮在IG上分享了一張婚禮的側拍照，只見周世碧和老公閉著眼、露出幸福的微笑，一旁還有飄灑的花瓣，場面非常浪漫，她也寫下：「姐姐，非常祝賀你！」並配上愛心的表情符號。

快訊／《通靈少女》謝翔雅結婚了！甜靠老公喊：從我變成我們

蔡依林被要求冠夫姓、財產共有　錦榮曾開結婚3條件天后都不接受

日本歌手「酸欠少女」結婚半年病逝！過去主動求婚　老公也玩音樂

酸欠少女28歲結婚半年就離世！老公悲痛發聲：她與疾病奮戰到最後

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載