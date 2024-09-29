遺愛人間！泰國正妹逝世後捐器官　拯救五人性命

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一名13歲泰國正妹因車禍去世後，將器官贈與他人，拯救五人性命。她的母親表示，自己謹遵女兒樂於助人的遺願，幫助他人延續生命。根據泰國媒體《泰叻報（Thairath）》，暱稱「白夢」（Nong Baimon）的少女近期死於意外，她在騎摩托車時發生車禍，她因頭部著地撞擊導致腦死。「白夢」被送往當地醫院接受治療，但仍不幸離世。33歲的母親納拉彭（Naraporn Srichainat）說，她的女兒生前十分善良、喜歡做好事，因此她決定在女兒去世後，捐出遺體上可用的器官，包括一對眼角膜。這場移植手術已順利完成，其他器官移植也陸續成功，醫院也在Facebook發文感謝善舉，並形容這是很大的功德。在泰國法律中雖然有明文規定要戴安全帽，但大部分人很少遵守，並且大部分青少年在10歲便陸續開始騎摩托車，不過法定的最低合法騎摩托車的年齡為15歲，合法駕駛汽車的年齡則為18歲。