班班喝鮮乳難達標！新北教育局承諾：10月優先供應選冷藏鮮奶學校

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農業部與教育部合作推「班班喝鮮乳」，從今（2024）年9月起提供全國113.5萬名學童，每週可免費喝2次國產鮮乳，以冷藏鮮乳優先配送，偏鄉離島等冷鏈系統較不完備地區，則以保久乳替代。但根據各縣市調查，因有高達75%學校選擇保久乳，導致貨源吃緊，新北市教育局表示，將自明（30）日起，優先供應選擇冷藏鮮乳的學校，保證10月會讓新北各國小至少能喝到1次。為降低紐西蘭乳品2025年進口零關稅對台灣本土酪農產業的衝擊，農業部與教育部規劃今年9月起提供全國2600多所國小與附設幼兒園，共133.5萬名學童，每週提供2次免費國產鮮乳，但有部分學生因為不適應鮮乳，學校改喝保久乳，導致保久乳供應後量部足，新北教育局日前各校都在調查掌握人數與飲品種類，將儘速下單訂購。教育局說明，中央目前招標廠商保久乳僅3間、鮮奶僅2間，市府積極與廠商協調供應量。廠商回覆，因目前須同時供應全國，供應量需做整體調配，為使新北市學校於9月30日起陸續喝到乳品，9月30日會先行配送現有存貨給選擇鮮奶的學校，10月則會讓全市國小的每班，至少能喝到1次。目前與廠商協調保久乳配送期程，實際狀況仍須視廠商供應配送量能提供。教育局說，依照「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」將執行4年，每學期喝44次，經費由中央支付。