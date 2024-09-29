傳賴清德飆罵將官？綠委：他不是愛擺譜、激情演出的演員

我是廣告 請繼續往下閱讀

有媒體報導，總統賴清德日前以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部辦了場茶會，見到將官們坐著等他到場，不滿怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」甚至還怒摔資料。對此，民進黨立委林楚茵今（29）日直言，賴清德不是愛擺譜的人，認識賴清德就知道，他不是激情演出的演員，是性格沈穩的政治人物，從政多年鮮少出現「暴走」行徑。媒體報導，當時有31名晉任將官出席，賴清德在見到將官們坐著等他到場，火氣瞬間上來，怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」賴接著說，他曾當過預官，以前別說看到將官，就連看見上校都要立正站好，「為什麼你們看到三軍統帥都坐著？」對此，林楚茵表示，認識賴清德都知道，在公開場合破口大罵不是他的行為，「更何況都身為國家元首，怎麼可能呢？」她說，看到這則新聞，她的新聞魂上身，很好奇到底為何強調「女性」幕僚？林楚茵提到，據她了解，現場出席人員沒有「女性」總統府幕僚，只有擔任司儀的「女性」科員，是活動典禮中擔任司儀的公務員，趁機釋放這消息的「知情人士」，是要害死這位基層公務員嗎？林楚茵感嘆，典禮儀節若不適當，可以下次改進，但扣上總統「大怒」的標題，試想這位公務員會有多慘？報導刻意凸顯「女性」又是為什麼？刻意塑造女性在軍方場合的「負面」形象嗎？「賴清德總統不是愛擺譜的人！」林楚茵提到，認識賴清德就知道，他不是激情演出的演員，是性格沈穩的政治人物，從政多年鮮少出現「暴走」行徑，破口大罵或是摔資料也不是他的行為風格，就算儀節上有疏失，賴清德會提醒注意，但上演「誇張動作」根本不是賴清德的行事風格。