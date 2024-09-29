清邁商業區一度被淹沒！泰國洪水釀數十億泰銖損失　暴雨下到十月

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▲泰國北方清邁和清萊受到颱風和季節性暴雨影響，陷入30年以來最慘的洪災。（圖／翻攝自臉書）

泰國多個區域從8月開始便遭遇洪災，9月開始因颱風帶來的雨量和季節性暴雨，泰國北方陷入一片汪洋。泰國學者估計泰北洪災已造成數10億泰銖（約等同於台幣）的損失，泰國民間團體擔憂9月到10月水災會更嚴重，甚至擴及泰國中部和曼谷地區，呼籲政府應趁早規劃應對措施。綜合泰國媒體報導，泰國目前仍有16個府處於洪災狀態，其中清邁府情況極為嚴重，流經清邁市的平河週四（26日）凌晨錄得有史以來最高水位，市內主要商業區、醫院、政府部門機構及夜市等皆被淹沒，直至26日上午才消退。清邁市從週三（25日）晚間便開始淹水，平河於凌晨2時水位達4.93公尺，高過2011年特大洪水時期的4.9公尺，至少2000戶家庭受影響，當局連夜派人攜帶沙袋對平河沿岸及重點地區進行加固防禦。泰國防災減災廳週三在最新報告中指出，8月16日至9月25日期間，泰國共有35個府發生洪災，受災地區共計189個縣、833個鄉、4283個村莊，影響了16萬9548戶家庭，共計造成49人死亡、28人受傷。除了傷亡事故頻傳，洪災帶來的經濟損失讓泰國私部門憂心忡忡，《泰國公視（Thai PBS）》報導，泰國工商業暨銀行聯合常務委員會（Joint Standing Committee on Commerce, Industry andBanking）主席帕永（Payong Srivanich）表示，委員會估計8月洪災已造成80億泰銖（約新台幣76億元）的損失。今年的狀況讓很多泰國人擔心會重演2011年大水災的狀況，當年的水災同樣先從北部開始，然後逐步蔓延到中部靠近曼谷都會區，當時許多廠房都泡在水裡，造成鉅額經濟損失。帕永說，他們將向政府提出長期的政策建議，應對水患帶來的危機。泰國目前有16個府正在遭遇嚴重的突發洪水和山洪暴發的危機，包括清萊府、清邁府、難府、南邦府、南奔府、帕府、碧差汶府、彭世洛府、素可泰府、黎府、廊開府、烏隆府、孔敬府、猜也蓬府、巴真府和大城府。