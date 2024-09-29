防颱風造成漁民損失！高雄市政府海洋局請漁友嚴防及作好防颱整備

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▲高雄市政府海洋局籲請漁友嚴防及作好防颱整備，以防造成損失。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局今(29)日，針對中央氣象署最新預報，發布山陀兒颱風海上颱風警報，將逐步逼近台灣，暴風圈很高機率侵襲台灣陸地，預計30日至10月2日，將影響高雄地區，並帶來豪大雨，海洋局為防範颱風可能造成的養殖漁業及漁船損失，乃籲請漁友應隨時密切掌握颱風動態，並進行防颱整備。高雄市政府海洋局局長黃登福表示，由於山陀兒颱風將至，該局再次呼籲漁民朋友，應儘早檢修養殖設施，做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，且務必巡檢漁電共生及建物太陽能板的結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水。黃登福說，必要時應於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失而造成損失，並請視養殖物種，做好相關預防措施，防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化，影響養殖物，提早做足防汛因應準備。黃登福並籲請漁友嚴防颱風可能對漁船帶來的災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時的救助，而對於在港內避風的漁船，則請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此碰撞而受損。黃登福同時呼籲，民眾切勿於颱風來襲期間，到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險，至於颱風期間，養殖漁民如有災損，應立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式(標註日期)保存證據，以利後續理賠申請。