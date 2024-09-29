河北彩伽自曝理想老公條件！預計5年後想結婚　婚後恐引退不拍了

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▲河北彩伽為了見面會還特別練習唱歌，之後希望可以開演唱會。（圖 / COME ON JKSSP提供）

▲河北彩伽因為這次見面會票價高昂，曾引起不小討論。（圖 / COME ON JKSSP提供）

日本25歲AV女優河北彩伽（舊名：河北彩花）擁有姣好臉蛋與完美身材，IG坐擁百萬粉絲，被稱為「三上悠亞接班人」。她今（29）日首度來台舉辦粉絲見面會，會前接受台灣媒體訪問，切合這次的活動主題「Our Wedding」，她提到自己本來不想辦婚禮，不過自從觀摩朋友的婚禮後就改變想法了，也開出未來老公的條件，至於是否擔心工作影響結婚計畫？她強調，「目前以工作為優先」，但也透露如果真的結婚，工作就會告一段落，預計可能30歲左右會結婚。河北彩伽「Our Wedding 1st Fan Meeting 粉絲見面會-台灣站」今日在TICC台北國際會議中心登場，由於這次見面會以婚禮為主題，因此讓不少人好奇，河北彩伽對於結婚有何想法，她表示，本來沒有特別憧憬要辦婚禮，不過去年第一次參加好友的婚禮後，想法出現變化，「我想要穿好看的婚紗，還想請很多朋友參加」，婚禮布置也一定要有花。至於老公的條件，她則笑說，希望對方是個溫柔、永遠站在自己這邊的人，「可以讓我獲得很多元氣、力量。」由於河北彩伽的職業是AV女優，被問到工作是否會影響到結婚？她坦言「當然會」，不過她目前還是以工作為優先，如果真的要結婚，工作可能就會暫時告一段落，言下之意是結婚後可能會宣布引退，但河北彩伽在訪談間，不斷強調自己目前以事業為重，可能30歲左右才會結婚，因此至少還有5年時間。這次河北彩伽為了見面會也準備許多驚喜，還特別練習唱歌環節，甚至請來聲樂老師幫忙上課。她透露，其實小時候不喜歡在眾人前面唱歌，不過曾被媽媽稱讚「唱得很好」，之後才能鼓起勇氣，而未來她還想要開演唱會，「只要有機會，無論場地大小都想嘗試。」事實上，河北彩伽自2018年出道以來，一直都擁有非常高的人氣，曾連續2年稱霸「年度女優銷售榜」，還有「三上悠亞接班人」的稱號，在成人影視圈有一席之地。近來她也跨出舒適圈，接演台灣國片《異世界歸來的我錯過了愛情》，想必屆時又能吸引大批粉絲進到影院內欣賞。而這次河北彩伽來台舉辦見面會，起初因為VVIP價格逼近2萬4，福利還要靠抽籤，被粉絲批評「是斂財嗎？」當時引起不小討論。不過因為福利相當好，包括共進餐敘、獲得簽名拍立得、2分鐘談心時間、專屬語音錄製等，因此仍吸引不少粉絲開搶，400張門票在8月24日中午開搶，一開賣就隨即售完，再次刷新「AV女優開粉絲見面會」的紀錄。