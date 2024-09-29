中信兄弟封王最後一哩路！樂天古久保盛讚：他們給對手的縫隙很小

中信兄弟封王最後一哩路！樂天桃猿今（29）日在主場迎戰中信兄弟，是雙方本季最後一次在桃園球場交手，不過外界都聚光在下半季即將封王的兄弟。樂天總教練「阿公」古久保健二賽前受訪時，直言兄弟的打線、洋將戰力很完整，在上、下半季都是很強的球隊，並特別指出他們給對手的「縫隙」很小。
盛讚兄弟實力強 季後賽無餘力挑對手
談到即將封王的兄弟，古久保健二稱讚道：「他們的打線很完整，洋將戰力也是，不論上、下半季都是很強的球隊，而且他們給對手的縫隙很小，是支很厲害的隊伍。」
在昨（28）日味全龍敗給富邦悍將後，樂天取得全年戰績第3名席次，只要象隊成功在下半季封王，樂天就將能連續第2年取得季後賽資格。古久保健二表示：「今年發生很多事情，很感謝選手們的努力，沒有他們，球隊就沒辦法有現在的戰績席次。」
當被問到是否有比較希望遇到的季後賽對手時，古久保直言：「對誰都一樣，沒有餘力去選擇敵人，都只能贏球，自己打好比賽最重要。」
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談到即將封王的兄弟，古久保健二稱讚道：「他們的打線很完整，洋將戰力也是，不論上、下半季都是很強的球隊，而且他們給對手的縫隙很小，是支很厲害的隊伍。」
在昨（28）日味全龍敗給富邦悍將後，樂天取得全年戰績第3名席次，只要象隊成功在下半季封王，樂天就將能連續第2年取得季後賽資格。古久保健二表示：「今年發生很多事情，很感謝選手們的努力，沒有他們，球隊就沒辦法有現在的戰績席次。」
當被問到是否有比較希望遇到的季後賽對手時，古久保直言：「對誰都一樣，沒有餘力去選擇敵人，都只能贏球，自己打好比賽最重要。」