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中信兄弟封王最後一哩路！樂天古久保盛讚：他們給對手的縫隙很小

記者林之越/桃園報導

▲樂天桃猿總教練古久保健二，談到上半季封王M1的中信兄弟，認為是支打線、洋將很完整的球隊，並且給對手的「縫隙」很小。（圖／NOWnews資料照，記者路皓惟攝）
▲樂天桃猿總教練古久保健二，談到上半季封王M1的中信兄弟，認為是支打線、洋將很完整的球隊，並且給對手的「縫隙」很小。（圖／NOWnews資料照，記者路皓惟攝）
中信兄弟封王最後一哩路！樂天桃猿今（29）日在主場迎戰中信兄弟，是雙方本季最後一次在桃園球場交手，不過外界都聚光在下半季即將封王的兄弟。樂天總教練「阿公」古久保健二賽前受訪時，直言兄弟的打線、洋將戰力很完整，在上、下半季都是很強的球隊，並特別指出他們給對手的「縫隙」很小。

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盛讚兄弟實力強　季後賽無餘力挑對手

談到即將封王的兄弟，古久保健二稱讚道：「他們的打線很完整，洋將戰力也是，不論上、下半季都是很強的球隊，而且他們給對手的縫隙很小，是支很厲害的隊伍。

在昨（28）日味全龍敗給富邦悍將後，樂天取得全年戰績第3名席次，只要象隊成功在下半季封王，樂天就將能連續第2年取得季後賽資格。古久保健二表示：「今年發生很多事情，很感謝選手們的努力，沒有他們，球隊就沒辦法有現在的戰績席次。」

當被問到是否有比較希望遇到的季後賽對手時，古久保直言：「對誰都一樣，沒有餘力去選擇敵人，都只能贏球，自己打好比賽最重要。

▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，總教練平野惠一賽前受訪表示，將會維持平常心應戰。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，總教練平野惠一賽前受訪表示，將會維持平常心應戰。（圖／中信兄弟提供）

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