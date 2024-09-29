中信兄弟封王最後一哩路！樂天古久保盛讚：他們給對手的縫隙很小

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▲中信兄弟昨（29）日1：0險勝樂天桃猿，且戰績排名第2名的味全龍也輸球，下半季封王數字來到M1，有望今晚在桃園球場完成封王，也將會是總教練平野惠一首年帶隊就奪下的季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟距離下半季封王倒數魔術數字M1，有望今（29）日在桃園棒球場封王，總教練平野惠一賽前受訪表示，將會維持平常心應戰。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟封王最後一哩路！樂天桃猿今（29）日在主場迎戰中信兄弟，是雙方本季最後一次在桃園球場交手，不過外界都聚光在下半季即將封王的兄弟。談到即將封王的兄弟，古久保健二稱讚道：「在昨（28）日味全龍敗給富邦悍將後，樂天取得全年戰績第3名席次，只要象隊成功在下半季封王，樂天就將能連續第2年取得季後賽資格。古久保健二表示：「今年發生很多事情，很感謝選手們的努力，沒有他們，球隊就沒辦法有現在的戰績席次。」當被問到是否有比較希望遇到的季後賽對手時，古久保直言：「