想把人才留在台灣！外貿協會與移民署辦僑外生講座　求職攻略曝

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▲已畢業並在台工作多年的越南籍外僑生陳如心（右）分享在台覓職秘訣。(左為台北市服務站移民官高琳喬)（圖／移民署提供）

為了把人才留在台灣，移民署台北市服務站於日前應外貿協會之邀，參加在國立台灣師範大學舉辦的「僑外生在台求職攻略講座」，為外僑生講解在台居留之相關規定，恰逢今年《入出國及移民法》新制上路，台北市服務站特別就最新修訂之規定加以說明，協助與會的外籍學生瞭解在台居留權益及增加留台意願。「僑外生在台求職攻略講座」為了讓北部地區的僑外生了解最新的留台權益，由台北市服務站的移民官高琳喬全程英語向與會的外僑生說明有關在台居留的相關規定，目前在台學生居留申請案已經全面推動線上申辦，同學可自行透過移民署學生線上申辦系統提出申請。另外，配合入出國及移民法修正施行，鬆綁外僑生畢業後留台的居留限制，同學畢業後可以持畢業證書、護照及居留證至服務站申請覓職期，延長在台居留期間。這次活動也邀請到在台工作多年的學姐陳如心（越南籍）到場與同學分享覓職要點，陳如心鼓勵外僑生在學期間精進自身的語言能力，在職場上常會需要與人溝通，良好的語言能力是融入職場的基本條件。此外，台灣是個多元文化的社會，在職場上也會遇到來自不同國家的人，對於不同文化保持開放的心也很重要。最後，陳如心也勉勵同學「有問有機會」，在職場上主動提問能帶來更多的機會，除了可以展現自己積極的態度之外，也能透過適當的提問，展現思考力、主動性與解決問題的潛力，為自己創造更多發展機會。目前就讀國立台灣師範大學、來自瓜地馬拉的Nadia表示，自己很喜歡台灣這片土地，很希望之後可以在台灣找到適合的工作、繼續留在台灣。透過講座得知新的法規放寬外僑生覓職期為1年加1年，讓她能有更充裕的時間為留台做準備，這場講座讓她收穫很多。移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，在台就學之外僑生畢業後，得申請延期居留1年，有需要的話，得再申請延期居留1次，總延長居留期間最長為2年，新法放寬外僑生畢業覓職期的期限，希望可以把人才留在台灣。另外，自今年3月1日起，在台逾期居停留的罰鍰已提高為新台幣1萬元至5萬元，並延長禁止入國管制期最高為7年，移民署提醒同學要特別注意自己的居留證效期，「小心別逾期了！」