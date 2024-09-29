朴敘俊「被跟蹤2個月」嚇歪！坦言超怕私生粉　差點連IG都斷更

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴敘俊透露私生粉具體的跟蹤行為，表示自己走到哪對方都能知道、甚至早到，就連家人也因此受到影響。（圖／Netflix）

▲親民的朴敘俊常在社群平台上分享生活，沒想到反而變成了「私生粉」的可乘之機。（圖／bn_sj2013 IG）

「國民男友」南韓演員朴敘俊，在《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等多部電視劇中表現出色，最新作品《京城怪物2》也在近日開播，「厭世系」長相配上185公分的超高挑身材也讓他的人氣一路扶搖直上。不過即使是身材魁武的男演員，也飽受「私生粉」之苦，他在日前的採訪中曾透露，自己遭到跟蹤狂粉絲尾隨長達2個月，嚇得他差點斷更社群平台，連照片都不敢發。平時熱愛在IG上分享日常的朴敘俊，在電影《水泥烏托邦：末日浩劫》上映的宣傳活動上揭露了自己慘遭跟蹤狂粉絲尾隨的經歷，以往不太會注意、警戒此類事件的他，在社群平台上都毫不避諱的分享自己的私生活與家庭。沒想到，對於粉絲的信任卻給了「私生粉」可乘之機，過激的狂熱粉透過購買個資、一點一點扒出圖片上的訊息，開始尾隨、埋伏在朴敘俊的周遭，讓他一個正值壯年的男性都忍不住感到相當害怕。朴敘俊接著還透露私生粉具體的跟蹤行為，表示自己走到哪對方都能知道、甚至早到，即使受到工作人員制止，同一個跟蹤狂還會換了不同車輛繼續尾隨，被跟蹤的時間最長還長達2個月之久過，就連家人也受到影響。無奈的他吐露自己的心聲，表示自己非常後悔上傳家人的照片，在歷經這樣的事情後，朴敘俊也很迷惘隱私的界線到底在哪裡，連隨手PO一張照片也充滿恐懼，深怕又被翻出蛛絲馬跡，而其他普通粉絲見此也既傷心又憤怒，私生粉利用朴敘俊想與粉絲分享日常、真摯交流的心傷害他。不止朴敘俊，其實私生粉在各國娛樂圈中可謂是相當常見的狀況，連天王劉德華都遇到過，特別是在日本、韓國娛樂圈的新生代偶像、演員間最為頻繁，如BTS、NCT、TWICE、SEVENTEEN等團體全都遇過，偶像直播時打對方電話、家門口蹲點、被跟車都是稀鬆平常的事件，BIGBANG的GD甚至還幫忙制止過準備動手毆打私生粉的私生粉男友。不過，在「公眾人物」這個身分前，人人都是享有基本隱私、保障安全的普通人，一般粉絲也希望經紀公司能出面制止日漸猖獗的私生粉，保護他們最基本的人身安全。